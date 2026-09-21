Полети в Шотландия, Северна Ирландия и северните части на Англия бяха засегнати от технически проблем в системата за управление на въздушното движение, съобщи "Би Би Си".

Националната служба за въздушно движение на Великобритания (NATS) съобщи, че проблемът в центъра в Престуик вече е отстранен. Службата работи с летищата и авиокомпаниите за възможно най-бързото и безопасно премахване на ограниченията във въздушния трафик.

Стотици отменени полети заради срив във въздушния трафик във Великобритания

От NATS уточниха, че причината е била проблем със свързаността в част от мрежата на системите, специфичен за операциите в Шотландия. От службата подчертаха, че той няма връзка с техническия проблем от по-рано този месец, когато бяха отменени около 2000 полета във Великобритания.

За да бъде гарантирана безопасността, са били въведени ограничения за въздушния трафик, докато инженерите разследват проблема. След отстраняването му ограниченията започнаха постепенно да бъдат премахвани.

На летище „Глазгоу“ бяха регистрирани множество закъснения както на вътрешни, така и на международни полети. Сред отменените са такива до Париж, Лутън, Саутхемптън, Белфаст и Дери, както и някои полети до шотландските острови.

В Северна Ирландия също бяха отчетени закъснения и отменени полети. Летище „Белфаст Сити“ съобщи за отменени пристигащи и заминаващи полети, включително до Манчестър, Амстердам, Лондон Сити, Глазгоу и Единбург. Отменени бяха и полети между Дери и Глазгоу.

На летище „Манчестър“ са отчетени закъснения до един час, но към момента на информацията няма данни за отменени полети. По-ограничени закъснения са регистрирани и на летище „Ийст Мидландс“. За проблеми съобщиха още летищата в Нюкасъл, Ливърпул, Бристол и Лондон Сити.

От NATS посочиха, че летищата южно от Манчестър като цяло не са засегнати, но полетите, насочени на север, както и тези, излитащи от шотландски летища, са били подложени на забавяния.

Министърът на транспорта Хайди Александър заяви, че инженерите са отстранили проблема и системите възобновяват нормалната си работа. Тя предупреди, че може да има допълнителни закъснения, докато системите се нормализират, и призова пътниците да проверяват информацията за полетите си с авиокомпаниите.

Междувременно авиокомпанията easyJet съобщи, че част от полетите ѝ не са могли да бъдат изпълнени заради повредата в центъра в Престуик.

Новият проблем възниква по-малко от две седмици след мащабен технически срив във въздушния контрол във Великобритания. Тогава около 2000 полета бяха отменени, а стотици хиляди пътници бяха засегнати. По-късно NATS съобщи, че причината за тогавашния срив е била софтуерен дефект в конкретна част от системата за обработка на полетни данни.

Редактор: Георги Иванов