Бойко Атанасов – следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура, е предложил кандидатурата си за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите.

Той заявява, че досегашната му дейност на независим магистрат го ангажира морално да участва в изборната процедура. Атанасов посочва още, че изразява готовност да вложи придобитата професионална и житейска компетентност в органите на съдебната власт, за нейното усъвършенстване, независимост и за повишаване морала на ВСС.

Петко Петков е предложен за член на ВСС от квотата на следователите

Бойко Атанасов заема длъжността следовател в Столичната Следствена служба в периода от 2002 г. до 2009 г. От преструктурирането ѝ той е следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

Редактор: Ивайла Маринова