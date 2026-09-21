Данните, които Иван Демерджиев изнесе за полетите на Пеевски за 5 млн. евро, платени с пари от поръчки за мантинели, явно се базират на документи. Самите фирми са декларирали откъде са тези приходи. По отношение на Владислав Горанов той каза, че е отдавал помещение под наем на пътна фирма на напълно търговски принцип и е спокоен. А Делян Пеевски - логично е той да отрече, но вероятно нещата там са доста по-скрити и трудно ще се докажат. Това каза журналистът Захари Белчев в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS.

Припомняме, че МВР и службите са установили как е бил отклоняван обществен ресурс чрез увеличаване стойността на поръчките на мантинели у нас. Част от средствата отивали към фирма без реална дейност, която разследващите наричат „дружество касичка”. То е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро, посочи Демерджиев. Той допълни, че въпросното дружество е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.

Пеевски: Твърденията на Демерджиев са измислици, ще сезирам прокуратурата

Според журналиста точно посланика ще бъде “бушона в схемата, който ще изгори”.

Експертът по сигурност към Центъра за изследване на демокрацията Мариян Събев каза, че пресконференцията на прокуратурата по случая “Петрохан-Околчица” не е постигнала своите цели. Той заяви, че по тази тема има още работа, която трябва да се свърши.

По отношение на фирмите за доставка на мантинели той обърна внимание, че на пресконференцията е бил и председателят на ДАНС, който е представил информация за доста сигнали и дела, по които се работи.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова