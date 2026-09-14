Ивайло Калушев е бил централната фигура в строго йерархична общност, контролирал е останалите ѝ членове и според криминално-психологичния анализ е бил човекът, разполагащ с цялата информация и мотивите за случилото се. Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов, назначен като експерт по случая.

„Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, съблазняващ сексуален насилник“, заяви Йорданов. Според него значителна част от средата, която Калушев е изграждал от юношеските си години нататък, е служила за прикриване на патологично сексуално влечение към подрастващи.

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По думите на психолога изготвената експертиза включва 14 основни въпроса и още 10 подвъпроса. Криминално-психологичният анализ вече е завършен, докато ситуационният анализ все още не е готов.

Йорданов определи създадената около Калушев общност като „сектантско-окултна“. Според него структурата ѝ и широкият кръг от обществени и политически контакти, с които Калушев се е ползвал, са му позволявали да запази водещата си позиция и да контролира хората около себе си.

„Той е централна фигура, той определя всичко за всички“, каза експертът. И допълни: „Човекът, който е инспирирал всички събития, за да се стигне до този летален край, е Ивайло Калушев. Той е контролирал всеки един от членовете на това общество“.

Какво показва анализът за Околчица

Според Йорданов Калушев е бил единственият човек в групата, който е разполагал с цялата информация за случващото се. „Нашият анализ показа, че Ивайло Калушев е бил единственият човек, който е бил носител на цялата информация и всички мотиви. Той е знаел какво ще се случи“, заяви криминалният психолог.

Хипотезата на експертите е, че останалите членове на общността са били информирани само частично в зависимост от позицията, която са заемали в нея. Йорданов описа групата като строго йерархична, със собствени рангове, правила и различни нива на достъп до информация.

„Тази група е била строго йерархична, със зони на достъп, с измислени рангове и позиции, но тези позиции са били валидни и абсолютно ултимативно задавани“, посочи той.

По думите му в общността е действал принципът, че Калушев, наричан „Ламата“, разполага с цялата информация, а останалите трябва да изпълняват решенията му. „Имало е правила, че Ламата знае всичко, постъпваме само както каже Ламата, нямаме право на абсолютно нищо“, обясни Йорданов.

Според криминално-психологичния анализ Калушев предварително е имал намерение да отнеме живота на хора от групата. Експертът смята, че действията му на Околчица показват силно изразени елементи на предварителна организация и стремеж към пълен контрол.

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„Когато един човек има нагласата да извърши такова деяние, той трябва да контролира всичко, тъй като това престъпление има много силно организирани елементи“, каза Йорданов.

Според експертната хипотеза Калушев е заел стратегическа позиция при изхода на кемпера. Предположението на експертите е, че първо е бил прострелян Николай Златков, тъй като е представлявал най-сериозна потенциална физическа заплаха и е можел да окаже съпротива.

Като важно обстоятелство Йорданов посочи, че при тръгването за Околчица Златков не е взел личното си оръжие, което му е било дадено от неговия баща. „Това няма как да стане без знанието на Калушев и без настояването на Калушев, тъй като той го е контролирал от 10-12-годишен“, заяви психологът.

Според анализа след това е бил отнет животът на непълнолетното момче. Йорданов предположи, че положението на тялото му може да е резултат от реакция на страх след първия изстрел. „Гърмежът от това мощно оръжие в такова тясно пространство е стряскащ и за възрастен човек“, каза той.

Как е изграден контролът

Според Йорданов случилото се не може да бъде разглеждано отделно от начина, по който общността е функционирала в продължение на повече от 20 години. Анализът проследява поведението на Калушев още от юношеските му години.

Психологът направи изрично разграничение между сексуалната ориентация и предполагаемото сексуално влечение към подрастващи.

„Не хомосексуалната ориентация е била проблемът“, подчерта Йорданов. По думите му в проучените материали няма данни за интимни отношения на Калушев с пълнолетна жена или зрял мъж. „Няма нито един факт, нито едно свидетелство, нито един запис“, каза той.

Според експертния анализ същественият проблем е бил предполагаемият сексуален интерес към подрастващи. Йорданов смята, че това е допринесло за ранното отчуждаване на Калушев от обичайната му социална среда и за търсенето на алтернативна общност.

Криминалният психолог подчерта, че при изготвянето на анализа са използвани данните и от техническите, балистичните и останалите експертизи по случая. Според него отделните доказателства трябва да бъдат разглеждани в тяхната взаимовръзка, за да бъде възстановена цялостната картина.

Йорданов категорично се противопостави и на героизирането на Калушев в публичното пространство.

„Аз лично, и като експерт, и като човек, и като гражданин, няма да допусна да бъде героизиран човек, който с огромна степен на вероятност е убил две деца, похищавал ги е сексуално, поведенчески и всякак, а е виктимизирал семейства и хора години наред. Да бъде превърнат в национална икона и да бъде наричан ангел - няма да приема това нещо“, допълни Росен Йорданов.

Мотивите - системни и отключващи

Мотивите, довели до трагичната развръзка, могат да бъдат разделени на системни и отключващи фактори.

По думите му сред системните фактори са били постепенното отслабване на обществената и политическата подкрепа за общността, финансовото ѝ изчерпване, смъртта на бащата на Ивайло Калушев и нарастващият риск от разследвания, свързани със сигнали за сексуално посегателство над дете.

„Системните мотиви са загуба на обществено-политическа подкрепа поради смяна на политическата обстановка, икономическо изчерпване – сметките са почти занулени, за съжаление смъртта на баща му в края на 2024 година, случаят с едно дете, за който е започнало разследване, и продължаващото разследване“, заяви Йорданов.

Според него общността дълго време е разчитала на подкрепа от широк кръг хора, но тя постепенно започнала да отслабва след завръщането на групата в България през 2019 г. „Една широка група от хора дълго време е била с широко затворени очи и активно е подкрепяла общността по различни начини“, каза психологът.

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По думите му процесът се задълбочил след 2020 г., когато в района на Петрохан била изградена т.нар. „цитадела“ - място, което според него осигурявало висока степен на изолация, контрол и секретност.

Йорданов заяви, че според събраните данни през сметките на Калушев и други членове на общността са преминали значителни финансови средства.

„Ивайло Калушев през живота си не е изкарал един лев по нормален начин. През неговите сметки, а и през сметките на останалите, са минали милиони. Може би над 4 милиона“, каза той.

Според психолога след 2021–2022 г. е била изградена среда, която да осигурява максимална затвореност и защита от външен контрол.

„Конспиративността, тайната, секретността са били ключови за функционирането на тази система“, заяви Йорданов. По думите му дори хора, които са се намирали близо до общността, не са разполагали с цялата информация. „Не всеки е знаел за нещата, които се случват. Дори и хората, които са били най-близо там. Някои са се включили по-късно, всеки с различен мотив“, каза той.

Йорданов обърна специално внимание на сигналите за сексуално насилие над деца. Според него именно перспективата подобни твърдения да бъдат разследвани е поддържала високо напрежение у Калушев. Освен системните причини според Йорданов е имало и конкретен отключващ фактор, който е довел до рязка ескалация. Той заяви, че Калушев е предприел „рискован ход“ да привлече нов човек към общността, като причината за това не е била свързана лично с него, а с друг член на групата.

„Този опит се проваля. Той среща яростна съпротива и в крайна сметка убеждава Ивайло Калушев, че, образно казано, денят на Страшния съд предстои“, заяви психологът.

По думите му след продължителна среща, по време на която Калушев се опитал да получи гаранции, че няма да има последствия, той не се върнал в Петрохан. „Той не се прибира в Петрохан, а преспиват с кемпера на друго място“, каза експертът.

На следващия ден, по думите му, бил направен нов опит за контакт, чиято цел била да бъде възстановено чувството за контрол върху ситуацията. „Рискът от това да бъде вече разследван за сексуално посегателство е бил реален“, заяви Йорданов.

Според него не е получен отговор, а Николай Златков също е направил опит да установи дали комуникацията може да бъде възстановена, но без успех.

Йорданов оспори тезата, че всички членове на групата съзнателно са отишли към смъртта си.

Според него отделните членове на общността са имали различна степен на информираност и различни лични мотиви.

За Дечо Василев Йорданов допуска, че вероятно му е било представено, че групата просто ще прекрати пребиваването си на това място заради външна заплаха. Психологът посочи, че представата за външния свят като опасен и враждебен е била изграждана в продължение на години. „Враждебната представа за външния свят е била формирана години наред“, заяви Йорданов.

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По думите му децата в общността са били в изключително силна психологическа зависимост от Калушев. „Той ги е превърнал буквално в свои екстензии, свои копия - като външност, като начин на поведение и мислене“, каза психологът.

Йорданов заяви, че и Пламен Статев вероятно е имал различна мотивация от останалите. По думите му в експертизата подробно е разгледано защо всеки един от членовете е влязъл в толкова силна и зависима връзка с Калушев.

Криминалният психолог се спря и на ролята на Ивайло Иванов, когото определи като най-приближения до Калушев сред тримата възрастни членове на общността. По думите му от тях именно Иванов е бил най-близък до Калушев и често е изпълнявал ролята на посредник при случаи, когато срещу него са подавани сигнали или е имало разследвания.

Йорданов свърза тази роля и с влиянието на бащата на Калушев, който според него е имал дългогодишни контакти в системата за сигурност. „До смъртта му Ивайло Калушев е чувствал своеобразна защита, като чадър, който му е давал информация, включително изпреварваща информация“, заяви криминалният психолог.

Според Йорданов именно комбинацията между постепенното изчерпване на тази защита, финансовите проблеми, отслабването на външната подкрепа и непосредствения риск от разследване е създала условията за последвалата трагична ескалация.

Ивайло Иванов е изпълнявал ролята на посредник при казуси, свързани с Ивайло Калушев, включително когато е имало сигнали или проверки срещу него, обясни криминалният психолог.

По думите му това заключение се основава и на множество записи, в които са обсъждани подобни ситуации. „В случая Ивайло Иванов е бил посредникът. Установихме и много записи, в които се коментират точно такива казуси. Ивайло Иванов, като адвокат, е бил този посредник“, заяви Йорданов.

Той коментира и регистрацията на дружествата, свързвани с общността, като уточни, че според събраната информация съществува твърдение, че Иванов не е бил човекът, извършил регистрацията им.

Защо има две местопрестъпления

Йорданов заяви, че криминално-психологичният анализ разглежда не само намерените материални следи, но и характерите на участниците, взаимоотношенията между тях, позицията им в общността и динамиката в поведението им.

Един от ключовите изводи според него е свързан с факта, че участниците са били разделени на две групи. „Защо имаме две местопроизшествия? Много просто - това показва, че не всички са имали един мотив. И не всички са знаели една и съща информация“, заяви психологът.

Според експертната хипотеза разделянето е било предварително обмислено, защото събирането на всички на едно място би увеличило риска някой да изпадне в паника, да окаже съпротива или ситуацията да излезе извън контрол. „Това е абсолютно планирано според нас. Калушев е разделил двете групи“, каза Йорданов.

По думите му на Петрохан са останали трима от членовете на общността, като задачата им вероятно е била да унищожат възможно най-много доказателства.

Хипотеза за унищожаване на личен архив

Според Йорданов сред целите е било унищожаването на материали, свързани с личния архив на Калушев. „Според нас е имал такъв личен архив. Разбира се, той може да не бъде открит на материален носител. Надяваме се да бъде открит на друго място, но и това не е сигурно“, заяви психологът.

Той посочи, че според научната литература и практиката при подобен тип сексуални извършители често съществува личен архив, който се съхранява в изключителна тайна. „От гледна точка на науката за подобен тип сексуални престъпници, те винаги държат някакъв личен архив. Той е изключително добре и секретно пазен“, каза Йорданов.

По думите му голяма част от електронните носители са били повредени или унищожени, а експертите все още работят по значителен обем информация. Той посочи, че има още няколко терабайта данни, които предстои да бъдат декриптирани.

Според анализа първо е трябвало да бъдат унищожени помещенията на втория етаж, които Йорданов определи като стаи на хората с най-висок статут в общността. По думите му сред тях са били помещения, използвани от Калушев и от две от момчетата, които той определя като негови сексуални жертви.

Йорданов посочи още, че по свидетелски показания е имало помещение, в което са били съхранявани халюциногени и други вещества. Именно то според него е било напълно унищожено от пожара. „Трябвало е да бъдат унищожени най-важните стаи“, заяви криминалният психолог.

По думите му за целта на втория етаж било пренесено голямо количество пелети. „Според ситуационната картина, която ние виждаме, Калушев и тук не е останал без да контролира нещата. Говорим за човек, който има маниакален контрол - до последната подробност“, каза Йорданов.

Ролите според експертната хипотеза

Според Йорданов ролята да предизвика пожара най-вероятно е била възложена на Дечо Василев. „Най-общо може да кажем, че на Василев е възложена ролята да подпали сградата“, заяви той.

Като аргумент Йорданов посочи тежките изгаряния по тялото му. По думите му ръцете и главата на Василев са били тежко обгорени, което според психолога е важно при преценката дали той е могъл впоследствие да борави с оръжие.

Според него именно поради това Василев не е бил човекът, който е стрелял. За ролята на Ивайло Иванов психологът посочи, че установените при него изгаряния са били основно по задната част на дрехите и краката, като не са били от такъв характер, че да възпрепятстват движението или държането на предмет.

„Ролята на екзекутор най-вероятно е била възложена на Пламен Статев“

Според експертната хипотеза човекът, който е трябвало да произведе част от изстрелите, вероятно е бил Пламен Статев. Той аргументира предположението с биографични и психологически характеристики на Статев.

„Той е единственият, който е ходил в казармата, единственият, който е боравил в служба с оръжие и емоционално е бил най-подходящият от психологична гледна точка да изпълни тази задача“, обясни експертът.

Йорданов подчерта, че заключението е част от задочна експертиза и представлява експертна хипотеза, изградена върху множество наблюдения, записи и други материали.

„Аргументите не са малко, защото имаме и много наблюдения, записи и други данни“, каза той.

Според Йорданов Дечо Василев не е сложил сам край на живота си. „Надявам се това да бъде потвърдено - Пламен Статев да е прострелял Дечо Василев“, заяви психологът.

Той обясни и защо според анализа подобна задача не е била възложена на Ивайло Иванов. По думите му той не е бил достатъчно надежден при боравене с оръжие. Като аргумент Йорданов посочи начина, по който според събраните материали Иванов е направил първоначален опит да се простреля.

„Фактът, че първоначално се е опитал да се простреля и го прави доста нескопосано, показва защо Калушев е направил този избор - да не му възложи задачата“, каза психологът.

Според него обаче именно Иванов е трябвало да остане последен - защото е трябвало да гарантира, че другите двама не са живи“, заяви Йорданов.

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„Петимата не са имали мотиви да се самоубиват“

Криминалният психолог категорично отхвърли тезата, че всички участници са имали самостоятелен мотив да сложат край на живота си. „Петимата не са имали мотиви да се самоубиват, а са били подтикнати от Ивайло Калушев. Всеки по различен начин“, заяви той.

Според него част от участниците дори не са били подтиквани към самоубийство, а са били екзекутирани.

Според експертната му хипотеза такива са били Дечо Василев, Николай Златков и непълнолетното момче.

Той обясни стремежа към пълно прикриване с начина, по който според анализа Калушев е функционирал през целия си живот. „Това е една конспирация, която е градена десетилетия. Трябвало е всичко да бъде покрито. Този човек цял живот се е крил и е живял в сенките“, заяви Йорданов.

Кога според анализа започва пречупването

Попитан кога започва процесът, довел до ескалацията, Йорданов посочи 2024 и особено 2025 г. като период, в който паралелно се натрупват няколко неблагоприятни за групата обстоятелства. Едно от тях е разследването по случай, свързан с дете. По думите му темата остава актуална и през следващата година, а в записи от общността се вижда тревога около развитието на случая.

Друг фактор според Йорданов е промяната в отношението на държавните институции към дейността на групата. Той посочи, че през 2025 г. е бил отменен документ, на който общността е разчитала, а на членовете ѝ е било отказано приемане в пчеларски съюз, чрез което според него са се опитвали да легитимират определена дейност.

По думите му били издадени и предписания да бъдат освободени оградени от тях територии и да бъдат премахнати електрически пастири. „Тези стъпки постепенно започват да показват, че липсват връзките на обществено и политическо ниво“, заяви Йорданов.

Той определи начина, по който общността е представяла дейността си, като „бутафория“. „Няма нито един категоричен сигнал за обществено или екологично полезно действие на тази група“, каза криминалният психолог.

Според него част от територията около базата е функционирала като своеобразен буфер, ограничаващ достъпа на външни хора. Йорданов разказа, че туристи, гъбари и хора с АТВ са били спирани и им е било обяснявано, че попадат в защитена територия или се натъкват на „горски патрули“.

Намаляващи дарения и растящ натиск

Като друг ключов индикатор Йорданов посочи финансовото състояние на общността - даренията са намалели.

По думите му последните - през август 2025 г. вече са били сравнително малки, а получените средства са използвани почти веднага за покриване на натрупани текущи разходи. „Сметките са били големи, даренията - малки“, заяви Йорданов.

Според него това е било още един сигнал за влошаващото се положение на общността. „Увеличаващи се външни санкции от държавата, намаляващ приход и продължаваща опасност от разследване“, обобщи психологът.

Йорданов посочи и видеозапис от края на август или началото на септември 2025 г., заснет от камерите на самата общност. „На едно от видеата Калушев с нескрита тревога обсъжда с двете момчета опасността от това, че едно дете ще бъде разпитвано от психолог по случая“, заяви той.

Последните дарения са били от семейството на бизнесдамата Саша Безуханова - първо самата тя, после дъщеря ѝ.

Според Росен Йорданов именно съчетаването на финансовия натиск, отслабващата обществена защита, институционалния натиск и реалната опасност от разследване е важно за разбирането на процеса, довел впоследствие до трагичната развръзка.

Опит за привличане на нов член - фактор за ескалация?

Опит за привличане на нов член към общността е бил сред ключовите отключващи фактори за последвалата ескалация. „Има инцидент, при който се прави опит да бъде привлечен нов член на сектата, но няма да кажа кой е. Имаме отговорност за психичното травмиране на хората“, заяви Йорданов.

По думите му става въпрос за събитие, което има пряка връзка с развитието на ситуацията и което е било възприето от Калушев като реална заплаха за разкриване на случващото се в общността.

Школата „РОУК“ като начин за достигане до деца

Йорданов коментира и дейността на школа „РОК“, създадена по-рано като една от платформите, чрез които според експертния анализ Калушев е установявал контакт с деца.

Той посочи, че при изготвянето на експертизата са били прослушани множество аудиозаписи - на много от които се чувал детски плач. По думите му записите са правени чрез телефони, а не от камерите на мястото. Според психолога в тях се чува модел на въздействие, при който децата са поставяни пред избор между семейството си и оставането в общността.

„По такъв начин манипулира децата, че в крайна сметка ги довежда до дилемата да избират между семейството си и това да бъдат при тях“, заяви Йорданов.

Според него посланието към децата е било, че в общността „е страшно готино“, докато връщането при родителите е представяно като неблагоприятна перспектива.

Как експертите стигат до извода за сексуално насилие

На въпрос на каква основа експертизата прави толкова тежки изводи за поведението на Калушев, Йорданов посочи няколко групи данни. „Доказването на сексуален престъпник от подобен тип е едно от най-конспиративните и най-трудно доказуеми неща в такъв мащаб“, каза той.

Първият елемент според него е съпоставянето на поведението на Калушев в продължение на десетилетия с характерни модели, описани при определени типове сексуални извършители.

„Имаме поведенчески модели, събития и действия, които съдържат диагностичната и таксономичната карта, характерна за този тип сексуални престъпници. Налагаме я върху жизнената дейност на един човек за 30-40 години“, обясни психологът.

По думите му при Калушев „на 100% се потвърждават“ елементите, които експертите са търсили в този модел.

Йорданов посочи още вещи и предмети, открити при разследването, които според анализа имат значение за цялостната картина. Сред тях той изброи продукти за обезкосмяване, интимна хигиена и други артикули.

Експертът заяви, че са изследвани и записи, в които се вижда и чува как Калушев разговаря с деца. „Това е като христоматия за педофила“, каза Йорданов.

Той уточни, че това е негова професионална оценка на начина на комуникация.

По думите му в експертизата подробно са анализирани слабите места и особеностите на всяко от семействата, до които Калушев е достигал. „Описал съм много детайлно пътищата, по които е достигнал до тях, начинът, по който е спечелил доверието им, начинът, по който ги е шантажирал чрез децата им“, заяви Йорданов.

Според него част от родителите постепенно са били въвличани в зависими отношения, които са улеснявали достъпа на Калушев до децата.

Какво са знаели останалите в групата

Йорданов подчерта, че при Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев не са установени данни, които да насочват към подобни сексуални наклонности. „Нямаме никакви сигнали, нищо, което да ни навежда на мисълта, че при тях има някаква сексуална перверзия“, заяви той.

Според него остава трудно да се установи доколко останалите са били наясно с предполагаемото поведение на Калушев. „Ако има някой, който може би се е досещал, може би това е Ивайло Иванов, но не съм сигурен, че е знаел“, каза психологът.

Като причина той посочи изключително високото ниво на контрол в общността. „Тези хора не са имали право да се качват на втория етаж без изричното разрешение на Калушев“, заяви Йорданов.

По думите му членовете на групата са били наказвани и за сравнително дребни нарушения на вътрешния ред. Той даде пример с видеозапис от контролно-пропускателен пункт през зимата, на който според него се вижда как трима от членовете на общността чакат пристигането на Калушев.

Йорданов специално благодари на оперативните служители и разследващите полицаи, които по думите му са прегледали огромен обем видеоматериали.

Въпросите около Васил Терзиев

По време на изказването беше поставен и въпрос за отношенията на столичния кмет Васил Терзиев с общността. Йорданов заяви, че според наличните материали Терзиев е имал контакти с Калушев и е посещавал хижата.

Психологът заяви, че според записи Терзиев е посещавал мястото и сам, без децата си. Йорданов постави въпрос и за начина, по който са били разходвани средства, свързвани с общността. По думите му финансовите анализи показвали разходи за пътувания, автомобили, шейни и други дейности с развлекателен характер.

„Нито на една камера не е засечено някакво укрепително мероприятие. Тези хора не са извършвали никаква патрулна дейност. Не са подавали никакви сигнали. Само са говорили пред близките си, че са рейнджъри“, заяви той.

По думите му свидетел, който е живял в района преди тяхното настаняване, е разказал, че членовете на групата първоначално са имали ограничени умения за пребиваване в планината и са били обучавани в елементарни практически дейности.

Психологът заяви, че впоследствие групата много бързо започнала да изгражда публичен образ на рейнджърска организация чрез униформи, рангове и контакти с различни организации. „До този момент те нямат никакъв статут на рейнджъри, горски патрули или каквото и да било друго“, каза Йорданов.

Той определи като преувеличени и някои публични твърдения за участие на групата в спасителни операции. По думите му важна роля за публичното легитимиране на структурата е имал меморандум за сътрудничество.

Йорданов подчерта, че в България няма официално регламентирана система на „рейнджърство“ в този смисъл, а съществуват структури за паркова и горска охрана. Според него униформите, званията и публичният образ са били преди всичко репутационен инструмент.

Той подчерта, че според неговия анализ основната отговорност за изграждането на този модел е на Калушев, а не на всички хора, които впоследствие са били въвлечени в него.

Идеи за охрана на парк „Витоша“

Йорданов заяви още, че е имало комуникация между Васил Терзиев и Калушев във връзка с евентуална дейност по охрана на парк „Витоша“. Той уточни, че според разбирането му става дума за възможност, която би била свързана не с лични средства, а с друг вид финансиране.

По време на дискусията беше поставен и въпрос дали е съществувала по-широка идея частни организации да поемат функции по охрана на природни паркове. Йорданов заяви, че такава идея е съществувала, но не е била реализирана.

Камерите и последните събития

На въпрос дали видеозаписите дават пряк отговор какво се е случило във фаталния момент, Йорданов обясни, че няма пълен запис на самото събитие. „Би било прекрасно да имаме видео на фаталния момент. Но не всички камери са работили добре“, заяви той.

По думите му една от камерите е имала проблем със записването още от края на октомври, макар останалите да са предоставили значителен обем материал за анализ. Йорданов даде пример със сцена, която според него показва степента, до която поведението на членовете на общността се е уеднаквявало с това на Калушев. „Има една сцена, в която едно куче е брутално наритано от Калушев само защото не идва веднага при него“, каза психологът.

По думите му в друг запис се вижда как Николай Златков проявява почти идентично поведение към животното. „Става така, че благодарение на опит да бъде извършено сексуално блудство със субект, който трябва да бъде асимилиран в сектата, се намесва друг човек, свързан с него, и взема сериозни мерки“, заяви Йорданов.

Според психолога именно тази реакция е убедила Калушев, че този път рискът от разследване е реален. „Този човек плаши Калушев, убеждава го, че този път няма да му се размине, че този път ще бъде разследван, че сигналът ще бъде подаден и човек с репутацията на сексуален насилник ще попадне в ареста“, каза той. Йорданов определи този момент като ключов за последвалата ескалация.

По думите му са открити свидетелства, според които членове на общността са се подготвяли за евентуални разпити.

„Намерихме свидетелства, в които се вижда как се подготвят за разпит - какво трябва да казват, как да отговарят за сексуалните въпроси“, заяви Йорданов.

Той отказа да разкрие самоличността на момичето, споменавано в комуникацията по случая.

Последните часове преди ескалацията

Йорданов очерта и хронологията, която според криминално-психологичния анализ предхожда трагичните събития. По думите му първоначално е имало продължителна среща лице в лице, която не е завършила по начина, на който Калушев е разчитал. „След като започва случката, има една дълга комуникация лице в лице. Не се получава“, каза психологът.

Според него след тази среща Калушев не се е прибрал с момчетата в Петрохан, като една от вероятните причини е страхът, че там може да го чака полиция. По думите му групата е пренощувала на друго място. На следващия ден е последвала нова среща, този път чрез Николай Златков, но и тя не е довела до успокояване на ситуацията.

Йорданов заяви, че разговорът е преминал зле и са били отправени заплахи. След това Калушев многократно се е опитвал да установи връзка с въпросния човек.

На въпрос как точно са били предадени последващите указания към членовете на общността, Йорданов уточни, че експертизата не позволява да бъде установен конкретният механизъм.

Според психолога част от членовете са били въвлечени в последвалите действия, но не всички са имали еднаква информация или еднаква роля.

В края на брифинга прокуратурата беше попитана какви са правните изводи от представените експертизи и как ще продължи разследването. Представителят на държавното обвинение заяви, че до момента са извършени множество следствени действия и са изготвени различни експертизи.

Прокуратурата подчерта, че разследването не приключва с представянето на тези експертни изводи. Ако в хода на разследването бъдат събрани нови доказателства, които сочат към виновно поведение на друго лице, ще бъде предприето съответното действие по закон.

От държавното обвинение уточниха още, че ако окончателно бъде доказана версията, според която човекът, извършил убийствата, вече е починал, наказателното производство в тази част ще бъде прекратено. „Не приключваме разследването днес“, подчертаха от прокуратурата.

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Редактор: Цветина Петкова