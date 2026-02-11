NOVA разполага с ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан”. На тях се вижда за първи път мащабът на пожара и щетите, които са нанесени върху постройката. Част от хижата не е обгоряла. Възможно е именно от там да са и снимките, които бяха разпространени от МВР със запазените будистки символи.

На кадрите, с които разполага единствено NOVA, се виждат терасата на хижата и основният вход към сградата. Тази част от къщата е напълно опустошена от умишления палеж. Личи също, че следи от пожар има и на двата етажа на постройката. Това се допълва и от кадрите с дрон , които бяха заснети в района и на които се вижда, че покривът е пропаднал по цялата си дължина.

Случаят с шесторното убийство „Петрохан - Околчица“ не спира да отеква в страната. Припомняме, че на 2 февруари служители на реда откриха изгоряла хижа в планинския район около прохода „Петрохан“. В двора около постройката бяха намерени труповете на трима мъже, всички с огнестрелни рани, без видими следи от борба или други травми.

Хижата е част от собственост, използвана от група хора, свързана с дейност по опазване на природата в този район, обединени в НПО-то „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ).

На 8 февруари в отдалечена гориста местност под връх Околчица, мъж откри изоставен кемпер, в който са намерени труповете на трима души – сред тях и 15-годишен тийнейджър. Оказа се, че това са издирваните след случилото се пред хижата.

На 10 февруари прокуратурата публикува резултатите от аутопсиите на трите тела, намерени в кемпера край връх Околчица, както и нови данни от разследването.

Според заключенията на медиците вероятно става дума за две убийства и самоубийство със законно притежавано оръжие. Все още се очаква информация от експертизата на натривките, която да покаже категорично кой е произвел изстрелите и при двата случая.

Полицията и прокуратурата продължават съдебно-техническите експертизи, включително балистични анализи и проверка на мобилни устройства, за да изяснят напълно хронологията и причините за трагедията.

Районът около хижата все още отцепен от полиция, а достъпът е ограничен. На кадрите от дрон, с които разполага NOVA, се вижда, че по покрива на сградата има сериозни щети. Там вероятно са били разположени соларни панели, които са изгорели при пожара. В двора на хижата пък се забелязват моторни шейни и високопроходим автомобил пред един от входовете. Видимо е, че сградата е горяла, но от разпространените по-рано кадри на полицията става ясно, че някои от стаите вътре не са били засегнати от огъня.

От полицията съобщиха, че в района - на около километър от главния път, има камера. Прегледът на записите показва движение на два джипа, свързани със сдружението, които са се придвижили от хижата до отбивката. Не е ясно кой ги е управлявал, нито дали са продължили в друга посока, или са се върнали обратно. Според разследващите пътят обслужва и други територии и представлява традиционен маршрут, по който е възможно да са преминавали и други превозни средства, без обаче да се отклоняват към хижата.

