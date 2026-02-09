Основните версии, по които разследващите работят както за мъжете, намерени мъртви край хижа „Петрохан”, така и за тези, намерени на връх Околчица, са убийство с последвало самоубийство или самоубийство. Не са установени повече лица по случая за момента, каза Наталия Николова, зам.-ръководител на Апелативна прокуратура София.

Днес за пръв път на брифинг от прокуратурата и МВР дадоха малко повече подробности по случая.

Кемперът е тръгнал ден преди убийството на „Петрохан” от село Българи и е стигнал до хижата. Там мъжете от кемпера са се сбогували с другите трима, които са били на място, след което са продължили към Околчица. Пожарът в хижата бил запален умишлено, сочи още разследването.

Аутопсиите на трите тела в хижата сочат, че смъртта е настъпила вследствие на рани от огнестрелно оръжие. Все още се изготвят аутопсията на тримата от кемпера.

Записи от последните часове на мъжете в хижата бяха показани на брифинга. На кадрите се чува как те се сбогуват един с друг с думите „За мен беше чест”. „В района на самата хижа е имало външен периметър на охранителни камери, които са записвали на SD карти. От една от тях са записите, на които се вижда хронологията на събитията. Кадрите от камерите в самата хижа са унищожени от пожара", заяви началникът на отдел „Криминална полиция” към Национална полиция Ангел Папалезов.

„В 10:08 часа на 1 февруари се виждат три от лицата. С червеното яке е ръководителят на Сдружението, а този, останал встрани, е непълнолетното лице, което вчера намерихме в района на Враца. Има и шесто лице, което липсва на кадрите, но то също е пребивавало в района на хижата”, обясни Папалезов. „Виждаме как ръководителят на Сдружението си взима сбогом с тримата, които на следващия ден са намерени мъртви. Вдясно се вижда кемперът, с който напускат района на „Петрохан”, добави началникът на отдел „Криминална полиция” към Национална полиция.

Какви са впечатленията на хора, срещали рейнджърите от хижа „Петрохан”

Вторият запис, който е от 16 часа същия ден, показва тримата, които по-късно са намерени мъртви. Именно и на този запис се чува репликата: „За мен беше чест”. На кого е репликата обаче властите не казаха. „На кадрите коментират тяхното потегляне, което е неизвестно към онзи момент”, обясни още Папалезов.

„В 20:44 часа в близост до автомобила от мазето на хижата започват да излизат пламъци и пушек, а трите лица започват да опожаряват хижата, която са обитавали няколко години”, обясни Папалезов.

Старши комисар Георги Иванов, който е директор на регионалната дирекция на пожарната, обясни, че пожарът е възникнал вечерта на 1 февруари и е запален умишлено. „Допълнително е усилен с разпиляване на пелети за огрев, напоени с леснозапалими течности, както и с купчини с хартия и книги”, каза Иванов. Няма следи от къси съединения, неизправност в отоплителни уреди, нито в газовите инсталации в хижата. Пожарът е изгасен в 02:30 часа на 3 февруари.

Движението на кемпера

Записите от стотици камери на АПИ са прегледани от властите. Разследващите са го засекли при село Бързия, след това е засечен в град Вършец, село Стояново към Долно Оризово, в село Бели Извор, в село Челопек.

Сдружението

Папалезов каза, че са разпитани десетки свидетели във връзка с дейността на Сдружението и атмосферата в него. „Разпитани са включително малолетни и непълнолетни лица, които са били на лагери. Роднина на едно от децата сподели, че в последните 1-2 месеца детето казвало, че в Сдружението имало страшно отчаяние от действителността, от отношението на държавните органи към тях, на спонсорите им, както и че не виждат смисъл от продължаване на дейността. Роднината ни каза, че още тогава това лице е споделяло, че смъртта е изход”, каза Папалезов.

По отношение на религиозните влечения на групата също бяха показани кадри. Свидетели потвърждавали, че групата и техният ръководител извършвали будистки практики по няколко часа на ден.

Окръжният прокурор на София Христина Лулчева съобщи, че до момента са назначени 18 съдебни експертизи, които са в областта на балистиката, съдебната медицина и ДНК анализ.

За телата от „Петрохан” експертизите са готови, съобщи ръководителят на Катедра „Съдебна медицина и деонтология“ в София доц. д-р Александър Александров. Във Враца също са приключили съдебно-медицинските аутопсии, каза той.

„При всички случаи се установяват огнестрелни рани. Дистанцията е много близко разстояние и това е причината за смъртта на трите лица, намерени в хижата", каза Александров. Той уточни, че "всички наранявания са удобни за собствена ръка". "Касае се за огнестрелни наранявания в областта на главата от упор. Това е водещата причина за смъртта при всички жертви", каза д-р Александров.

Връх Околчица

След като е получен сигналът, районът веднага е бил отцепен, обясни Наталия Николова. Кемперът е отворен, а вътре са намерени трима души – мъже на 22 и на 51 г. и момче на 15 г.

„15-годишното момче е било клекнало и със сплетени пръсти на двете лице. Така е намерено”, каза Николова. „Аутопсията на 51-годишния мъж се извършва в момента, не мога да дам подробности. Категорично е установено, че няма следи от борба", каза прокурорът и не даде повече подробности с уговорката, че разследването е в начален етап. Продължават процесуално-следствените действия.

Редактор: Ина Григорова