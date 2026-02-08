Много говорим, но и много малко знаем за тройното убийството, което стана до хижа „Петрохан”. За момента можем да определим като догадки повечето версии както за фаталната нощ, така и за горските рейнджъри, подвизавали се под името „Национална агенция за контрол на защитените територии”. Саня Петкова отиде до село Гинци, за да опита да разбере повече за мистерията около убийствата.

В село Гинци повечето хора се страхуват да говорят. Кметът също отказва да разкрива допълнително детайли. От разговори в селото обаче се разбира, че местните знаят кои са рейнджърите. Повечето разказват за ограничен достъп до хижата, за оръжия, дронове и не особено добронамерено поведение от тяхна страна.

„Започнахме да засичаме едни момчета с джипове, на които пише „горски рейнджъри”. Направи ми впечатление, че са цивилни, но с огнестрелно оръжие, включително с автомати. Аз ходя горе и си разхождам кучетата. Пускат дронове, които са големи почти колкото лек автомобил. Това е неприятно, защото нямаха никакви функции. Наслагали на всички пътища табели, че тук е забранено преминаването, правиха проблеми на ловците, на туристи. Спираха ги, искаха им личните карти. Мен също веднъж ме спряха и ми казаха, че трябва да се легитимирам. Поискаха ми лична карта. Аз ги попитах какви са – от горското ли, от „Гранична полиция” ли, от МВР ли… Държаха се грубо - не само с мен, и с други хора. Зададох им също така въпроса по кой закон от действащото законодателство цивилни лица се разхождат с автоматично оръжие и какви точно функции имат. Мисля, че всички от издирваните бяха там. Аз не ги познавам лично, но по физиономия - единият беше наистина тогава с брада, както и впоследствие го гледам по снимките. Да, те бяха. Знам, че правиха проблеми на едно момче, което развиваше бизнес с моторни шейни”, коментира един от местните хора, който пожела да остане анонимен. Според него организацията е била прикривана от хора с позиции в държавните органи. В неделя вечерта мъжът чул изстрели и „много приглушени нещо като викове”.

Музикалният продуцент Юлиан Стоичков признава, че познава Ивайло Калушев от поне 20 години. Собственикът на хижа „Петрохан” беше намерен мъртъв в кемпер край връх Околчица в неделя следобед. Освен неговото, в превозното средство полицията откри безжизнените тела и на другите двама издирвани след тройното убийство в хижата – на 15-годишния син на спелеолога Яни Макулев и на 22-годишния Николай Златков. Стоичков се запознал с Калушев покрай школата за катерене „Роук” и поддържали взаимоотношения. „Познавам и тримата убити до хижата. През годините съм им ходил на гости на различните места, където са живели, тъй като те винаги са имали такъв живот. Когато се запознахме, имаха база в „Младост”, спомня си той. По думите му нещата винаги се въртели около Ивайло Калушев.

Продуцентът ходел и по лагери с убитите мъже. „Това са едни от най-хубавите ми спомени, които съм имал като дете. Безкрайно благодарен съм за тази възможност, защото съм видял невероятни места в България и извън нея впоследствие”, казва Юлиан Стоичков. По време на тези лагери ходели в пещери, катерили се, учили ги да оцеляват. „Беше много чисто, по много готин начин поднесено. Това е нещо, което в тази ранна детска възраст те формира като човек по някакъв начин”, казва 36-годишният вече мъж.

Той си спомня, че още преди години им раздавали знаменца, за които след много време разбрал, че имат религиозна нотка. „Иво никога не се е опитвал това да го пробутва, никога не е парадирал с това. Ако имаш интерес, трябва много сериозно да го покажеш, че той да ти даде нещо да прочетеш или въобще да си говорите в такава насока”, споделя Стоичков. Според него ако мъжете били педофили, той лично щял да разбере. „То е трагикомично. Колкото е смешно, толкова и ми е болно, че се очерня паметта на хора, които са загинали”, добави музикалният продуцент. „Иво е безкрайно ерудиран човек. Честно казано, не съм срещал негов еквивалент в живота си”, добавя Стоичков.

По образование Йоанна Петрова е планински водач. Основала е сдружение с нестопанска цел. Неговата мисия била да опазва околната среда, флора, фауна, културно и археологическо, културно наследство. „Бих посъветвала хората първо да се образоват на тема какво са паркови или планински рейнджъри. Това нещо съществува от преди 1900 година. Тръгва от САЩ”, казва тя. Петрова вярва, че мъжете от хижа „Петрохан” наистина са опазвали околната среда, правейки забележки на бракониери, дървосекачи и иманяри. Не вярва обаче на думите на местните хора, че рейнджърите ходели тежко въоръжени.

Репортер: Саня Петкова

Редактор: Калина Петкова