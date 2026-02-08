Трите тела, открити до връх Околчица, отговарят на издирваните по случая „Петрохан”. Това потвърдиха на брифинг от МВР.

На мястото, което е блокирано от полицията часове наред, тече оглед.

„Разследваме престъпление без аналог. Открити са три простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата казах, че се издирват във връзка със случая „Петрохан”. Това заяви директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков.

По думите му „телата отговарят в голяма степен на издирваните от нас лица”. „Установено е, че вътре в кемпера е имало стрелба. Няма данни за стрелба отвън към него. Продължаваме да работим по всички възможни версии – убийство и самоубийство”, изтъкна той. И допълни, че продължава да не се изключва и версията за "затворено общество с елементи на секта".

Главният комисар заяви, че в кемпера са открити оръжия, но отказа да даде подробности какви точно. "Превозното средство се е насочило в посока Балкана. Претърсвали сме пещери, пещерни ниши и скрити пространства. Не сме спирали да търсим денонощно кемпера в района", категоричен е той.

Директорът на ОДМВР - Враца старши комисар Красимир Йончев подчерта, че мястото, на което е открито превозното средство - е труднодостъпно. „Човекът, който е подал сигнала, имал лятна кошара в района, която наглеждал. Той е подал сигнал в 9:29 часа, че е открил кемпер, а на стъклото се виждало лице”, обясни той.

По информация на NOVA от източници от разследването, става въпрос за убийство и последвало самоубийство. Оръжието най-вероятно е пистолет, като на място във вътрешността на превозното средство са открити всички гилзи и проектили.

Първоначалните данни сочат, че е извършено непосредствено след тройното убийство край хижа "Петрохан", като кемперът е стигнал на собствен ход до мястото на трагедията. Той е бил със задвижване 4х4.

Огледите на място показали, че 22-годишният мъж (Николай Златков) е седял на мястото до шофьора, Калушев е бил зад него, а във вътрешността на кемпера е било 15-годишното непълнолетно момче. В каква последователност са били убити е въпрос на експертизи, уточняват източниците за NOVA.

Неофициално източници, близки до разследването, съобщиха за NOVA, че кемперът е засечен в петък на входа на Враца. На камерите тогава се вижда, че е шофиран от Ивайло Калушев.

Снимка: Румяна Попова

Припомняме, че Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишно момче, което е син на спелеолога Яни Макулев, се издирват след тройното убийство в хижа "Петрохан" на 2 февруари.

Бащата на непълнолетното момче потвърди преди дни в ефира на NOVA, че макар да не знае къде е синът му, е спокоен. По думите на бащата той няма връзка с детето си от 29 януари.

► Версиите по случая "Петрохан"

В предаването „На Фокус” адвокатът и бивш следовател Андрей Цветанов коментира версиите за тройното убийство в хижа „Петрохан”. „Посетих „Петрохан”, но само за да се срещна с хората от Гинци, тъй като имам много приятели и познати там. Целта ми беше да събера информация за хората в хижата и какво знаят за тях местните, а не да коментирам случая. Те споделиха, че не са чували никакви слухове или коментари за тези хора, за това какво правят или как живеят в хижата”, обясни той.

Цветанов отбеляза, че „нито един от убитите, които са били въоръжени, не е направил опит да се защити”. "Това, което ми прави впечатление, е, че първоначално откритите тела не са реагирали на нападението. Не са се защитили”, изтъкна той. И допълни, че жертвите или „са били изненадани, или са познавали нападателите си”.

