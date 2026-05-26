Започва въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Те ще бъдат представени след 09:00 часа в метродепо „Обеля”.
Новите метровлакове „Шкода” са част от модернизацията на столичното метро. Първите четири композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно.
Новите влакове „Шкода" са част от модернизацията на столичното метро. Не се очаква да има проблеми с движението на останалите метровалкове и промени в разписанията.
