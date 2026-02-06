Детето на спелеолога Яни Макулев е в неизвестност и е заедно с издирвания след тройното убийство край „Петрохан“ Ивайло Калушев. Макулев потвърди информацията в ефира на „Здравей, България“ и уточни, че не знае точното местонахождение на 15-годишния си син. Мъжът каза още, че с тях двамата е и Николай Златков - един от учредителите на „Национална aгенция за контрол на защитените територии“, който също се издирва.

Той участва в документалния филм, заснет в Мексико от Калушев преди години. Днес Златков е пълнолетен.

„За последно с детето комуникирахме на 29 януари. Тогава беше на морето. Тримата бяха там на разходка и за гмуркане. Оттам насетне следите се губят“, заяви бащата.

Той каза още, че може да обясни къде се намира е базата, в която синът му, Калушев и Златков са отсядали. „Калушев имаше база около Синеморец, на мястото има отбивка от пътя. След престоя на морето те не са се връщали", информира Макулев. И допълни, че телефонът на сина му е изключен, а самият той не използвал приложение за проследяването му.

Един от издирваните след убийството в хижа „Петрохан“ спасил деца от пещерата „Духлата“ през 2010 г.

„Калушев по никакъв начин, пряко или косвено, не се е свързал с мен, за да каже: ‚Добре сме“, обясни Макулев. Той разказа, че веднага след като е разбрал за трагедията край "Петрохан", е опитал да говори с всички замесени, но телефоните им били изключени.

Въпреки липсата на контакт, Яни Макулев изрази увереност, че детето му е добре и заяви: „Аз съм спокоен в момента, защото знам с кого е Алекс и съм доволен, че е в безопасност. Оставям се на вътрешния си инстинкт, като спортист и родител, но съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят“.

Макулев познава Калушев от 35 години. Затова оставял децата си на лагерите, организирани от „Национална aгенция за контрол на защитените територии“. „Децата участваха в походи, лекции, форми на медитация, обучение, техника на единственото въже, спелеология, катерене. Никога не съм имал съмнения, че са в сигурни ръце. Един от синовете ми дори прекара една година в Мексико с тях - през 2012 г.“, сподели Макулев. Школата на Калушев е училището за оцеляване „Роук“.

„Познавам Иво от пещерите, в които работихме заедно. Той е много интелигентен, скромен, безкрайно търпелив и перфекционист. По отношение на взаимоотношенията в групата мога да кажа, че всички хора не са си казали и една лоша дума през годините, не съм ги чувал дори да псуват“, каза Макулев.

По повод обвиненията, които се появиха в медиите и социалните мрежи - за педофилия, секта и наркотици, спелеологът беше категоричен: „Те са абсолютно безпочвени. Ще се проведе разследване и ще се разбере истината“.

Мъжът коментира и възможната причина за трагедията, която засегна общността: „За себе си съм събрал доста фактология. Не бих си позволил да коментирам в ефир, но съм категоричен, че действията са извършени от външни лица. Човек от групата е невъзможно да го направи“.

Той подчерта, че обвиненията за паравоенна организация са несправедливи: „Те имаха лично оръжие, регистрирано по закона - лъкове, арбалети, въздушни пушки. Нищо на ръба или извън закона. Всичко, което се коментира, е спекулация. В лагера и в общността винаги е царяло спокойствие. Никога не съм се тревожил за децата си. Ще следим развитието и се надявам истината да излезе наяве“.