Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е готов да обсъди замразяване на фронтовите линии в рамките на евентуални мирни преговори, ако това би могло да допринесе за намирането на дипломатическо решение на войната.

Докато няма такива преговори обаче, той подчерта, че страната му ще продължи да нанася удари дълбоко на руска територия и няма да се примири с продължаващата война. В интервю за Sky News той подчерта, че Киев ще отговаря на руските атаки и ще засилва отбранителните си способности. „Няма просто да умираме мълчаливо. Ще отговорим. Ще ставаме все по-силни с всеки изминал ден“, заяви Зеленски.

По думите му Украйна е разработила и произвела различни видове ракети и безпилотни летателни апарати, които вече се използват при операции на руска територия. През последните дни Киев извърши серия от атаки, включително срещу района на Санкт Петербург, където се провеждаше голям международен икономически форум.

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Зеленски посочи, че руският президент Владимир Путин реагира единствено когато е подложен на „пълен натиск“ от страна на Украйна и нейните съюзници. „Показахме, че нашите дронове могат да достигнат не само до отдалечени села, но и до големи руски градове. Ще върнем войната на тяхна територия“, каза още украинският държавен глава.

В интервюто Зеленски разкри и че руският милиардер Роман Абрамович е играл роля в предаването на послания между украинската страна и Кремъл по време на различни етапи от конфликта.

Редактор: Дарина Методиева