Тежък пътен инцидент между три автомобила блокира пътя София - Варна край град Лясковец за няколко часа.

Не е ясна причината за произшествието, но то се случва на участък, на който има знак за ограничение на скоростта, както и предупреждение към водачите за внимателно шофиране при дъждовно време.

Верижна катастрофа на пътя София - Варна край Велико Търново (СНИМКИ)

На място има множество екипи на МВР, пожарната и Спешна помощ. Няма официална информация за жертви и пострадали. От Областната дирекция на МВР - Велико Търново съобщиха, че пострадалите са двама мъже и жена. Тримата са откарани за преглед в търновската болница.