Синът на легендата на френския шансон - Жо Дасен - Жулиен Дасен, отново е в България със своето романтично музикално турне. След концерти в Пловдив и София, той ще излезе на сцената във Варна от 20:00 часа, с което ще сложи финал на българската част от обиколката си.

Малко преди пристигането му у нас, кореспондентът на NOVA във Франция Петя Желева се срещна с него в Париж - на емблематичната Шанз-Елизе, булевардът, който е увековечен в една от най-популярните песни на неговия баща. Именно там разговорът естествено се връща към връзката между мястото, музиката и наследството, оставено от Жо Дасен.

Жулиен Дасен с концерти в Пловдив, София и Варна

Жулиен Дасен говори за баща си не само като за музикална икона, а като за човек, който е превърнал Париж и неговата романтика в универсален символ чрез песните си. Той отбелязва, че образът на Шанз-Елизе и този на баща му са неразривно свързани - едното допълва другото и заедно изграждат митологията на една епоха. „Баща ми на сцената беше като Супермен“, споделя той.

В откровен разговор той споделя и по-личната страна на своята история - че е бил още бебе, когато губи баща си, и никога не е имал възможността да го опознае като дете. Това го кара да възприема Жо Дасен едновременно като баща и като фигура, принадлежаща на милиони почитатели по света. Публиката, която продължава да слуша музиката му и днес, той нарича своеобразно семейство.

В интервюто Жулиен Дасен разказва и за майка си Катрин - най-близкия и защитен човек в живота му, както и за семейните връзки с Гърция. Там той прекарва голяма част от детството си, заедно с дядо си и с актрисата и политик Мелина Меркури, с която семейството му е било свързано. Тези спомени той определя като ключови за личното си израстване.

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След тежки семейни загуби в юношеството си, Жулиен разказва как е трябвало да се изгради сам и да намери стабилност извън „голямата къща на спомените“. Днес той вече уверено следва собствен артистичен път - изпълнява песни на велики шансониери като Жак Брел и Шарл Азнавур, а от репертоара на баща си включва само избрани произведения.

Макар и да носи тежестта на прочуто фамилно име, Жулиен Дасен подчертава, че не се стреми да имитира баща си, а да бъде себе си на сцената. Всяко негово участие е своеобразен диалог с публиката, в който любовта и музиката се превръщат в живо преживяване. А отвъд сцената остава надеждата му - че някъде, отвъд времето, неговите родители биха се гордели с неговия път.

Целия разговор гледайте във видеото.