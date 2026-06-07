След информация от прокуратурата, че започва проверка на доходите на един от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе”, а също така дали е шофьорската му книжка е истинска. Междувременно съседите му отрекоха той да се е занимавал с незаконна дейност.

Повечето хора, с които се опита да разговаря екипът на NOVA, отказаха да коментират с думите, че скърбят за загиналите.

По наша информация името на единия задържан е Васил Филипов, а другият негов роднина. Живущи в квартал Ботунец, откъдето са и задържаните, както и публикации в социалните мрежи, ги свързват с групата на „Калашниците“.

В понеделник се очаква съдът да гледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за причиняване на тежко пътно-транспортно произшествие с умисъл и с повече от един загинал.

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Евро, британски лири и левове. Клипове и снимки със скъпи коли. Това са публикациите във Facebook профила на шофьора, който според източници на NOVA се заби с колата си в автобуса в петък вечер. Негов роднина е управлявал другия автомобил, като двамата си правели гонка.

В квартала, където живеят двамата задържани мъже, имат своя версия за минутите след катастрофата. Според Владимир Георгиев не всички са били агресивни. Повечето отказват да говорят - и за шофьорите и за двамата загинали от колите, които са били техни близки.

"Дали Васил, дали Миро - изкарват ги че са група гангстери, което не е така. Винаги се отзовават, когато ги потърсиш за помощ. Разбирам от приятели, че Васил е един от шофьорите. Има няколко момчета, които са от групата на „Калашниците“ имат бизнес, другите имат нормална работа. Васил е добро момче. Той има няколко автомобила. Всеки е имал някакви неприятности с полицията, може да имат досиета, но погледнете на колко семейства са помогнали", казва Георгиев.

Той посочи, че групата „Калашниците“ са от Ботунец и допълни, че имат полицейски досиета.

Прокуратурата проверява доходите на двамата задържани. Според разследващите декларираното не отговаря на високия стандарт на живот и на колите, които карат. И двамата имат досиета. За „Калашниците“ се заговори заради снимки в социалните мрежи, на които Филипов е с такава тениска. През миналата година групата стана известна след полицейска акция.

Криминалистът Иван Савов каза в ефира на NOVA по отношение на информацията, че шофьорите са свързани с т.нар. бандата, че става дума за "групировки от изнудвачи, сутеньори, занимаващи се с лихварски „бизнес”.

„Това са едни организирани престъпни групи, които се занимават с всякакъв вид престъпен бизнес, който може да им донесе пари – проституция, рекет. Някои от тях държат просяците в София. Средствата, които се генират от този „бизнес” са много големи. Тези хора са такива и това се знае от полицията. Този кръг се развива в махалите „Христо Ботев”, „Факултета” и др.”, обясни още Савов.

Той също така коментира и информацията, че шофьорите на автомобилите са били с чешки шофьорски книжки. Савов обясни, че в Чехия е много по-лесно да се извади такъв документ, защото там не се изисква свидетелство за образование. "Със сигурност шофьорите от катастрофата на „Челопешко шосе” са имали проблем у нас и те са се снабдили с чешки книжки", допълни още той.

Директорът на СДВР Любомир Николов описва споменатата групировка в свое изявление от 10.05.2025 г.: „Това са група от лица, предимно от ромски произход, наричайки себе си „Калашниците“, с татуирани калашници на главата или на гърба и носещи такива дрехи. Те се занимават със сводничество и в България, и в ЕС. Те са ни до болка известни“.

Държавното обвинение не дава директен отговор дали задържаните лица са част от посочената група. „Прякорите на всички престъпни групи са ми известни. Мога да кажа, че лицата са ясни и на полицията, и на прокуратурата, и с тях е общувано по процесуален ред, по полицейски такъв и по други производства“, каза зам. градският прокурор на София Ангел Кънев през юни 2025 г.

Видеоматериали показват сцени с боравене с пари в брой. Според жители на квартал Ботунец много от тях отказват да говорят по темата, но онези, които ги познават, дават различна картина за случващото се в района.

„Единият има автомивка, другият работи паваж, третият работи гипс картон. Били сме колеги, аз съм строител - с това се занимават момчетата“, обясни Владимир Георгиев.

Междувременно прокуратурата проверява законността на шофьорските книжки на двамата участници в инцидента, които за малко повече от година са натрупали множество глоби за превишена скорост.

Видеоматериалите сочат още, че шофьорските книжки и на двамата участници в гонката са били издадени в Чехия.