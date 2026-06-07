Шест години след като напускат града и се установяват сред природата, семейство споделя, че не само не съжаляват за решението си, но вярват, че именно природата е тази, която ги е върнала към истинския начин на живот.

„Аз предлагам да прекръстите предаването на „Да те хване гората“, защото ние хората избягахме от природата, а всъщност непрекъснато се стремим към нея. Гората сякаш ни гони и в един момент ни настига и ни връща обратно“, сподели мъжът.

Семейството си спомня ясно първия ден, в който двамата пристигат в района на Зорница. Датата е 24 май 2020 година. Пристигат привечер и още с отбиването от главния път усещат промяната.

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„Боровете ни обградиха отвсякъде, въздухът беше различен. В този момент започнахме да чуваме виковете на елените. Беше наистина сюрреалистично преживяване“, разказаха двамата.

Цялото предаване гледайте във видеото.