Снимка: Стопкадър
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Семейство си спомня за първия ден, в който двамата се завръщат към природата
Шест години след като напускат града и се установяват сред природата, семейство споделя, че не само не съжаляват за решението си, но вярват, че именно природата е тази, която ги е върнала към истинския начин на живот.
„Аз предлагам да прекръстите предаването на „Да те хване гората“, защото ние хората избягахме от природата, а всъщност непрекъснато се стремим към нея. Гората сякаш ни гони и в един момент ни настига и ни връща обратно“, сподели мъжът.
Семейството си спомня ясно първия ден, в който двамата пристигат в района на Зорница. Датата е 24 май 2020 година. Пристигат привечер и още с отбиването от главния път усещат промяната.
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„Боровете ни обградиха отвсякъде, въздухът беше различен. В този момент започнахме да чуваме виковете на елените. Беше наистина сюрреалистично преживяване“, разказаха двамата.
Цялото предаване гледайте във видеото.
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