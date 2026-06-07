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Дали тя ще продължи сближаването си със Запада или ще се върне в орбитата на Русия?
В Армения се провеждат парламентарни избори, които се определят като решаващи за бъдещия геополитически курс на страната – дали тя ще продължи сближаването си със Запада или ще се върне в орбитата на Русия.
Южнокавказката държава с население от около 3 милиона души е подложена на икономически натиск от Москва, докато премиерът Никол Пашинян се бори за преизбиране с обещания за по-тясна европейска интеграция.
Тръмп заяви подкрепа за арменския премиер на изборите на 7 юни
Вотът привлича значително международно внимание, на фона на постепенното сближаване на Ереван със западните страни, въпреки че Русия остава най-големият търговски партньор и ключов фактор във външната и икономическата политика на страната.
Резултатите от изборите се очаква да окажат сериозно влияние върху бъдещия баланс между Изтока и Запада в региона на Южния Кавказ.Редактор: Цветина Петкова
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