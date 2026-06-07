В Армения се провеждат парламентарни избори, които се определят като решаващи за бъдещия геополитически курс на страната – дали тя ще продължи сближаването си със Запада или ще се върне в орбитата на Русия.

Южнокавказката държава с население от около 3 милиона души е подложена на икономически натиск от Москва, докато премиерът Никол Пашинян се бори за преизбиране с обещания за по-тясна европейска интеграция.

Тръмп заяви подкрепа за арменския премиер на изборите на 7 юни

Вотът привлича значително международно внимание, на фона на постепенното сближаване на Ереван със западните страни, въпреки че Русия остава най-големият търговски партньор и ключов фактор във външната и икономическата политика на страната.

Резултатите от изборите се очаква да окажат сериозно влияние върху бъдещия баланс между Изтока и Запада в региона на Южния Кавказ.

Редактор: Цветина Петкова