Моторист се е блъснал в лек автомобил на изхода на Монтана в посока Враца. Катастрофата е станала около 12:30 ч. По информация на очевидци най-вероятно е имало гонка между два мотоциклета, като единият водач не е успял да изпревари лекия автомобил и се е ударил в него.

По информация на NOVA мотористът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Той е транспортиран в болницата в Монтана с оплаквания, без данни за тежки наранявания.

Тежка катастрофа край Монтана, ударили са се две коли (ВИДЕО+СНИМКИ)

В автомобила са пътували баща и син. При инцидента няма пострадали. Пробата за алкохол на водача на лекия автомобил е отрицателна. На мястото на инцидента има полицейско присъствие, а движението в района е затруднено.