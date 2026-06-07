Иван Димов е човекът, довел в България авторът и режисьор на документалния филм, който само преди близо два месеца спечели „Оскар” – а именно Павел Таланкин и неговият „Г-н никой срещу Путин”. Талакин е преследван в Русия за това, че документира какво представлява пропаганда в училище.

„Прочетох за филма, видях трейлъра му още в края на миналата година бях убеден, че този филм трябва да бъде показан в България”, каза Димов от Фондация „Сингъл степ” в "На фокус".

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По думите му филмът е многопластов и много интересен. Детайл, който остава в съзнанието му, е как руският президент казва на камера, че войната не се печели от командири, а от учителите. Вторият акцент от филма, който го впечатлява, е как наемници от „Вагнер” дават мини в ръцете на децата в училище. „Това е грозното лице на пропагандата”, подчерта Димов.

Той разказа, че Павел Талакин е искрен, безкрайно добър и смел човек. „Целта ми беше той да дойде, за да може у нас да се разбере какво представлява пропаганда в училище”, разкри Димов.

По време на тридневната си визита у нас Талакин му споделил, че много от столичните квартали му напмонят за родния му град. „Той беше благодарен, че е дошъл у нас, а на тръгване ми каза: „Действайте”, заключи Димов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева