Един човек беше убит, а полицай - ранен, при стрелба в Норесундби, Северна Дания. Нападателят е бил тежко ранен, съобщи полицията. Униформените са били извикани в ранния следобед в индустриалната зона на града след сигнал за стрелба в сграда. При пристигането си служителите на реда са били посрещнати с огън, се казва в изявление на полицията.

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Полицаите са отвърнали на стрелбата, като заподозреният е бил улучен. „Мъжът беше транспортиран в болница с тежки наранявания“, се посочва в съобщението. „Гражданин и полицай на мястото на инцидента са били простреляни. Гражданинът е починал, а раненият полицай е в стабилно състояние“, съобщи полицията, без да предоставя допълнителни подробности.

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Мотивите за нападението все още не са известни. „Все още не знаем точните обстоятелства, включително и причината за стрелбата. Това ще бъде установено в рамките на нашето разследване“, заяви Клаус Дано, полицейски служител в район Северна Ютландия.

Дания е сред най-безопасните страни в Европа, с по-ниско ниво на насилие в сравнение с други държави от ЕС, отбелязва АФП.

Редактор: Станимира Шикова