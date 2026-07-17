Доколкото разбираме от управляващите, петък е крайният срок, в който бюджетът трябва да бъде приет. Доста амбициозно, с доста съкратени срокове, тъй като това ще създаде изключително много работа на експертите в Бюджетната комисия, които трябва да подготвят доклади буквално за часове, през малките часове на денонощието. Това коментира в ефира на предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS депутатът от ДБ Владислав Панев.

„Ние ще направим нашите предложения, които са насочени основно към намаляване на бюджетните разходи, които според нас са твърде раздути, така че бюджетният дефицит още за тази година да бъде 3%, а не, както планират управляващите, чак през 2028 г. да постигнем това ниво. Като че ли управляващите нарочно са надули бюджетните разходи, така че да изкарат всички предишни управляващи виновни за състоянието на държавните финанси. Всички предишни управляващи от 2020 г. насам наистина имат определена вина, но тя не трябва да се преекспонира толкова, тъй като това удря върху инвестиционния имидж на България”, отбеляза депутатът.

Депутатите приеха на второ четене бюджета на ДОО и НЗОК

Владислав Панев коментира и политиката на правителството към Украйна. „На мен ми се струва, че премиерът Радев и външният министър играят на доброто и лошото ченге. В България са доброто ченге по отношение на Русия, в чужбина поведението им е съвсем друго, което няма как да бъде добра стратегия дългосрочно. Нашият интерес е ясен - да има стабилност в региона и тя може да бъде постигната само чрез приключване на войната и запазване на териториалната цялост на Украйна”, посочи той.

„Господин Радев спомена, че може би Русия ще използва тактическо ядрено оръжие във войната, за да преодолее затрудненията си на фронта. Ние поискахме днес свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) по темата за ядрените оръжия, но ако той наистина има такава информация, то не нашият КСНС трябва да бъде свикан, а вероятно Съветът за сигурност на ООН. Не мисля, че е дипломатично да се хвърлят такива думи от страна на премиер на държава, която е член на НАТО, тъй като те са доста тежки по отношение на ядреното оръжие и точно затова искаме да видим каква информация има премиерът по въпроса”, заяви Панев.

Премиерът: Външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна, няма разнобой в правителството

Що се отнася до промените в Изборния кодекс депутатът от ДБ коментира, че гласуването с машини доказано е по-честно, отколкото това с хартия, тъй като не могат да се вършат манипулации от изборните комисии, както и да се обявяват недействителни бюлетини. „Тези злоупотреби могат да бъдат ограничени именно с машинното гласуване”, отбеляза той.

Относно протеста на майките, той смята, че трябва да се намери решение, което да стимулира семействата да имат повече деца и в същото време то да бъде благоприятно за бюджета, тъй като страната ни се намира в процедура по свръхдефицит.

Целият разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова