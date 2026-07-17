С настъпването на най-горещите дни от лятото рискът от възникване на горски пожари нараства значително. Именно превенцията е във фокуса на информационната кампания на Изпълнителната агенция по горите, която напомня, че една искра е достатъчна, за да предизвика пожар с тежки последици за природата, имуществото и човешкия живот. На 17 юли - един от така наречените „горещници“ в народния календар, институциите отправят призив към гражданите да бъдат особено внимателни. Пламъците възникват бързо, разпространяват се за минути и често причиняват необратими щети.

„В момента има сигнал за горски пожар на територията на Държавно горско стопанство - Благоевград. Колегите реагираха незабавно и се надявам бързата намеса да доведе до овладяването му. До момента през годината през горските територии в страната са преминали 44 горски пожара. Засегнати са малко над 1000 декара, като около 35 декара са пострадали от върхови пожари“. Това заяви в „Пресечна точка” изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) инж. Стоян Тошев.

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По думите му институцията, заедно със структурите на Министерството на земеделието и храните и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, следи непрекъснато пожарната обстановка в страната.

Според него е важно обществото да разбира разликата между низовите и върховите пожари. Низовият пожар засяга предимно тревната и храстовата растителност, докато върховият обхваща короните на дърветата и практически унищожава цялото насаждение, обясни Тошев.

„Когато имаме върхов пожар, навлизаме в необратим процес. Това налага цялостното премахване на дърветата в засегнатата територия. Освен тях губим и огромна част от биоразнообразието“, подчерта той.

В сравнение с миналата година ситуацията към момента е значително по-благоприятна. По същото време през 2025 г. в страната вече са били регистрирани около 300 горски пожара, а засегнатите площи са били многократно по-големи. „2025 година беше изключително тежка не само за България, но и за цяла Европа. Нашата страна беше сред държавите с най-големи площи, засегнати от горски пожари“, припомни изпълнителният директор на агенцията.

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Въпреки по-добрите показатели тази година, той беше категоричен, че валежите не трябва да създават фалшиво усещане за сигурност. „Повече влага означава по-богата растителност. След като тя изсъхне през летните горещини, се превръща в изключително лесно запалима горивна маса, което увеличава риска от бързо разпространение на пожарите“, обясни Тошев.

Анализите на Изпълнителната агенция по горите показват, че над 90% от горските пожари възникват вследствие на човешка небрежност. „Безотговорността е най-опасната искра. Затова нашата кампания цели да накара хората да осъзнаят, че всеки носи лична отговорност за опазването на горите“, заяви той.

Сред най-честите причини за възникване на пожари са изхвърлени фасове от автомобили, палене на огън на открито, изгаряне на суха растителност и други невнимателни действия в близост до горски територии. „Пламъкът много лесно преминава от земеделски земи, пасища или ливади към гората. Именно затова превантивните мерки обхващат не само горските масиви, но и прилежащите територии“, категоричен е Тошев.

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По думите му държавните горски и ловни стопанства ежегодно изграждат минерализовани ивици, противопожарни просеки и други защитни съоръжения, които ограничават разпространението на огъня. Особено внимание се обръща и на районите с повишен риск, сред които традиционно попада област Благоевград. „Промените в климата вече са факт и ги отчитаме при планирането на нашите действия. Районът на Благоевград е сред местата, които изискват засилено наблюдение заради пожарите през последните години“, посочи той.

И отправи и призив към гражданите при посещение на горски райони да бъдат изключително внимателни и при най-малкото съмнение за пожар незабавно да подадат сигнал. „Най-важното е веднага да се обадят на телефон 112 и да дадат възможно най-точна информация за местоположението на дима или пламъците. Това е най-бързият начин екипите да реагират своевременно“, подчерта инж. Стоян Тошев.

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Редактор: Станимира Шикова