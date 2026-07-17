Пандите в зоопарка в Пекин вече могат да се радват на „по-умен“, по-просторен и по-близък до естествената им среда дом, който днес посреща и първите си посетители.

С този знаков проект зоопаркът в Пекин отбелязва своята 120-годишнина. Откривайки новото съоръжение от последно поколение с площ от 13 000 квадратни метра, зоологическата градина съчетава дизайн, вдъхновен от дивата природа, с най-съвременни технологии. Просторният павилион включва четири закрити изложбени зали, пет заграждения за животните и пет открити зони за разходки на открито.

Жилищният рай на пухкавите национални съкровища на Китай пресъздава елементи от дивата среда с вълнообразен терен и симулации на речни системи, което позволява на обитателите му да се движат свободно между закритите и откритите зони, обяснява заместник-директорът на зоопарка Лу Янпин.

Използвайки екологични строителни материали за външната си фасада, обектът е оборудван с интелигентни системи за контрол на температурата и вентилацията.

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Специално разработена „умна“ система за управление обединява мониторинг на сигурността, проследяване на здравословното състояние и автоматично регулиране на условията на средата. С цел да се помогне на пандите да се справят с летните жеги е инсталирана и специална система за охлаждане чрез пръскане с таймер.

Новият павилион освен това е проектиран така, че ефективно да облекчава натоварването от потока от посетители.

Снимка: БГНЕС, EPA/MAST IRHAM

Първите петима обитатели – пандите Мън Лан, Бай Тян, Цзи Нян, Фу Цзян и Фу Син, вече са настанени в павилиона и се приспособяват добре.

Пандата Мън Лан – една от атракциите на зоопарка, известна с жизнения си и палав характер, се прочу по света през декември 2021 г., когато за кратко „избяга“ от старото си заграждение. Изненадани посетители успяха да уловят момента с телефоните си. Видеото бързо се разпространи в социалните медии по целия свят.

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За новите помещения на известния беглец Мън Лан зоопаркът е взел допълнителни предпазни мерки. „Клетката му включва скалиста зона за почивка, където той може да се скрие от погледите на посетителите. Освен това сме направили гладки външните стени и вътрешните повърхности, за да не може да се катери по тях. Целта ни е да гарантираме неговата безопасност“, казват още от управата на зоологическата градина.

Зоопаркът в Пекин, основан през 1906 г., е първият обществен зоопарк в Китай, отворен за посетители. Отглеждането на панди в него започва през 1955 г. През 1990 г. са изградени специални павилиони за панди за Азиатските игри, а през 2008 г. – за Олимпийските игри в Пекин. Понастоящем зоологическата градина е дом на 10 панди.

След откриването на новия павилион съседната зала за панди, изградена за Азиатските игри, ще бъде място за съвместни публични изложби, докато построената специално за Олимпийските игри временно ще служи като резервно място за почивка на животните. Ще бъде въведена и система за редуващи се изложби, което означава, че посетителите могат да виждат различни пухкави звезди панди при всяко посещение, което ще им носи нови изненади всеки път.

Редактор: Цвета Лазаркова