Военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) са атакували плавателен съд в Ормузкия проток.Плавателният съд е пренебрегнал предупреждения и се е опитал да премине без разрешение от гвардията, предаде "Ройтерс", като се позова на иранската агенция "Тасним".

Същевременно друга иранска агенция - "Нур," съобщи, че са чути експлозии в иранския пристанищен град Бандар Абас. Градът се намира на иранския бряг на Ормузкия проток.

Ормузкият проток е затворен до второ нареждане след инцидент с кораб

"Ройтерс" подчертава, че не може да провери по независим път информация от други източници, според които при атаката в Бандар Абас е била убита жена, а детето ѝ е било ранено.

Редактор: Станимира Шикова