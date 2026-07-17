Великобритания ще изпрати още 400 военнослужещи в Естония от началото на следващата година, с което британският контингент в балтийската държава ще нарасне до около 1200 души. Решението е част от ново споразумение за отбрана между Лондон и Талин, насочено към засилване на сигурността по източния фланг на НАТО.

Според британското Министерство на отбраната увеличаването на силите има за цел да подобри възможностите за бързо реагиране и да засили възпиращия ефект на Алианса в региона.

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„Укрепваме присъствието си в Естония, за да защитим територията на НАТО и да изпратим ясен сигнал срещу всякакви опити за агресия“, заяви британският министър на отбраната Дан Джарвис.

Новото споразумение, подписано в Талин от Джарвис и естонския министър на отбраната Хано Певкур, предвижда и преструктуриране на британските сили в страната. Вместо досегашната тежка бронирана бойна група, Лондон ще заложи на по-гъвкава и мобилна противотанкова формация, оборудвана с модерни оръжейни системи, безпилотни апарати и специализирана техника, адаптирана към условията в региона.

По думите на британския министър промените отразяват уроците от съвременните военни конфликти и необходимостта въоръжените сили да бъдат по-бързи и технологично подготвени.

Част от новото оборудване и необходимите боеприпаси вече се прехвърлят към складове в Естония. Според естонските власти предварителното разполагане на техника и запаси ще позволи значително по-бърза реакция при евентуална кризисна ситуация.

Освен засилването на военното присъствие, Лондон и Талин са договорили и разширяване на сътрудничеството в сферата на новите отбранителни технологии и безпилотните системи.

Британски войски са разположени в Естония от 2016 г. в рамките на мисията на НАТО за укрепване на сигурността в Източна Европа след нарастващото напрежение между Русия и Запада.

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Междувременно естонският министър на отбраната Хано Певкур съобщи, че се очаква забавените доставки на американско въоръжение за страната да бъдат възобновени през следващите месеци. Част от тях бяха отложени заради пренасочване на американски ресурси към конфликта с Иран.

По думите му в момента се уточняват логистичните детайли по транспортирането на системите, включително дългоочакваните ракетни установки HIMARS. Все още обаче няма окончателно решение за доставките на ракети ATACMS, които остават приоритет за американските военни операции в Близкия изток.

Редактор: Цветина Петкова