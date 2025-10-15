Снимка: iStock
Това заяви министърът на отбраната Джон Хийли
Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че британски самолети ще продължат да летят над Полша до края на 2025 година, тъй като ангажиментът на страната към мисията "Източен страж" е удължен.
„Също така увеличаваме производството на дронове за Украйна“, каза той пред репортери преди участието си в среща на министрите на отбраната на държавите от НАТО в Брюксел.
Британските военновъздушни сили участват в мисията на НАТО „Източен страж“ за осигуряване на източната граница на Алианса. Първите полети на британски изтребители бяха осъществени през втората половина на миналия месец.
Мисията на НАТО е в отговор на нарушаването на полското въздушно пространство от страна на Русия. Полският премиер Доналд Туск заяви На 10 септември, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на руска въздушна атака срещу Западна Украйна.Редактор: Цветина Петкова
