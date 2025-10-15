Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че британски самолети ще продължат да летят над Полша до края на 2025 година, тъй като ангажиментът на страната към мисията "Източен страж" е удължен.

„Също така увеличаваме производството на дронове за Украйна“, каза той пред репортери преди участието си в среща на министрите на отбраната на държавите от НАТО в Брюксел.

Британските военновъздушни сили участват в мисията на НАТО „Източен страж“ за осигуряване на източната граница на Алианса. Първите полети на британски изтребители бяха осъществени през втората половина на миналия месец.

Мисията на НАТО е в отговор на нарушаването на полското въздушно пространство от страна на Русия. Полският премиер Доналд Туск заяви На 10 септември, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на руска въздушна атака срещу Западна Украйна.

Редактор: Цветина Петкова