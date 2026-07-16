Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Видът е обект на особена защита и опазване в Китай
Учени успяха да заснемат рядко явление - наземна миграция на над 360 юнански чипоноси маймуни. Видът е застрашен от изчезване и е класифициран като първостепенен приоритет за опазване и защита от властите в Китай.
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Чипоносите маймуни обитават природния резерват "Юнлин" в югозападната китайска провинция Юнан. Те обикновено обитават високопланински гористи местности и прекарват по-голямата част от живота си по върховете на дърветата. Това прави мащабното им придвижване по земята изключително рядко явление.Редактор: Станимира Шикова
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