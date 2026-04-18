С групата е имало поне едно малко
Няколко делфина от редкия и застрашен от изчезване вид китайски бял делфин бяха забелязани край бреговете на източната китайска провинция Фудзиен. Според местните власти става въпрос за пет възрастни екземпляра, които са плували заедно. С тях е имало и поне едно малко, което е на не повече от месец и се разпознава по светлосивия си цвят, който изчезва с достигането на зрялост.
Заснеха стадо делфини в Босфора (ВИДЕО)
Бебе от вида, известен още като "гигантската панда на морето" - не е било забелязвано в района през последната година, твърдят експерти. Китайският бял делфин е силно чувствителен към чистотата на морската вода. Той е застрашен вид и под национална защита в Китай.Редактор: Станимира Шикова
