Няколко делфина от редкия и застрашен от изчезване вид китайски бял делфин бяха забелязани край бреговете на източната китайска провинция Фудзиен. Според местните власти става въпрос за пет възрастни екземпляра, които са плували заедно. С тях е имало и поне едно малко, което е на не повече от месец и се разпознава по светлосивия си цвят, който изчезва с достигането на зрялост.

Бебе от вида, известен още като "гигантската панда на морето" - не е било забелязвано в района през последната година, твърдят експерти. Китайският бял делфин е силно чувствителен към чистотата на морската вода. Той е застрашен вид и под национална защита в Китай.

Редактор: Станимира Шикова