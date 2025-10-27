-
Сцената предизвика голям интерес сред минувачите
Делфини се появиха в сърцето на Истанбул, в Босфора. Сцената предизвика голям интерес сред минувачите, които ги заснеха и споделиха кадрите в социалните мрежи. Делфините са се появили в района между Бешикташ и Сарайбурну.
Присъствието на делфини в Босфора не е рядкост, но напоследък се забелязва по-често, особено в часовете, когато морският трафик е по-слаб. Специалисти смятат, че това се дължи на подобряване на екологичното състояние на водите и по-строгия контрол върху замърсяването.Редактор: Ина Григорова
