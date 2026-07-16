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Новото окончателно правило на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) въвежда фиксиран срок на валидност
Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предприе стъпки за затягане на правилата относно продължителността на визите за чуждестранни студенти, участници в програми за културен обмен и журналисти.
Новото окончателно правило на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) въвежда фиксиран срок на валидност за:
⇒ визите F за чуждестранни студенти;
⇒ визите J, които позволяват на участници в програми за културен обмен да работят в САЩ;
⇒ визите I за представители на медиите.
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Досега тези визи се издаваха за целия период на обучението, програмата или трудовата заетост в Съединените американски щати.
Новите правила ще влязат в сила 60 дни след публикуването им във Федералния регистър, при условие че преминат предвидения преглед от Конгреса.
Президентът Доналд Тръмп започна мащабно затягане на имиграционната политика, след като встъпи в длъжност през януари 2025 г. Последната мярка ще създаде нови пречки пред чуждестранните студенти, участниците в програми за обмен и чуждестранните журналисти.
Администрацията на Тръмп засили контрола и върху законната имиграция, като отне студентски визи и разрешения за постоянно пребиваване (зелени карти) на университетски студенти заради техните идеологически възгледи, както и прекрати законния статут на стотици хиляди мигранти.
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Съгласно новия регламент, срокът на студентските визи и визите за културен обмен няма да може да надвишава четири години.
Журналистическите визи, които досега можеха да бъдат валидни в продължение на години, ще се издават за до 240 дни, а за китайски граждани – за до 90 дни. Притежателите на тези визи ще могат да кандидатстват за удължаване на срока им, се посочва в документа.
Министерството на вътрешната сигурност (DHS) мотивира промените с рязкото увеличение на броя на издаваните визи. Според ведомството през 2024 г. в САЩ са регистрирани над 1,8 милиона влизания със студентски визи, което е с повече от 11% спрямо предходната година.
През фискалната 2024 г., започнала на 1 октомври 2023 г., Съединените щати са издали визи на над 500 000 участници в програми за културен обмен и на 37 300 представители на медиите, допълват от DHS.
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Според министерството значителното увеличение на броя на тези посетители затруднява възможността на DHS да ги наблюдава и упражнява ефективен контрол върху тях по време на престоя им в САЩ.
От ведомството посочват още, че разполагат с множество примери на студенти и участници в програми за обмен, които са останали в страната в продължение на десетилетия с издадените им визи.
Съгласно новите правила, чужденците, които желаят да останат в Съединените щати след изтичането на определения срок на престой, ще трябва да подадат заявление до Министерството на вътрешната сигурност за удължаване на визата или да напуснат страната и впоследствие да влязат отново, ако получат ново разрешение за влизане.Редактор: Никола Тунев
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