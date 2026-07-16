Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предприе стъпки за затягане на правилата относно продължителността на визите за чуждестранни студенти, участници в програми за културен обмен и журналисти.

Новото окончателно правило на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) въвежда фиксиран срок на валидност за:

⇒ визите F за чуждестранни студенти;

⇒ визите J, които позволяват на участници в програми за културен обмен да работят в САЩ;

⇒ визите I за представители на медиите.

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Досега тези визи се издаваха за целия период на обучението, програмата или трудовата заетост в Съединените американски щати.

Новите правила ще влязат в сила 60 дни след публикуването им във Федералния регистър, при условие че преминат предвидения преглед от Конгреса.

Президентът Доналд Тръмп започна мащабно затягане на имиграционната политика, след като встъпи в длъжност през януари 2025 г. Последната мярка ще създаде нови пречки пред чуждестранните студенти, участниците в програми за обмен и чуждестранните журналисти.

Администрацията на Тръмп засили контрола и върху законната имиграция, като отне студентски визи и разрешения за постоянно пребиваване (зелени карти) на университетски студенти заради техните идеологически възгледи, както и прекрати законния статут на стотици хиляди мигранти.

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Съгласно новия регламент, срокът на студентските визи и визите за културен обмен няма да може да надвишава четири години.

Журналистическите визи, които досега можеха да бъдат валидни в продължение на години, ще се издават за до 240 дни, а за китайски граждани – за до 90 дни. Притежателите на тези визи ще могат да кандидатстват за удължаване на срока им, се посочва в документа.

Министерството на вътрешната сигурност (DHS) мотивира промените с рязкото увеличение на броя на издаваните визи. Според ведомството през 2024 г. в САЩ са регистрирани над 1,8 милиона влизания със студентски визи, което е с повече от 11% спрямо предходната година.

През фискалната 2024 г., започнала на 1 октомври 2023 г., Съединените щати са издали визи на над 500 000 участници в програми за културен обмен и на 37 300 представители на медиите, допълват от DHS.

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Според министерството значителното увеличение на броя на тези посетители затруднява възможността на DHS да ги наблюдава и упражнява ефективен контрол върху тях по време на престоя им в САЩ.

От ведомството посочват още, че разполагат с множество примери на студенти и участници в програми за обмен, които са останали в страната в продължение на десетилетия с издадените им визи.

Съгласно новите правила, чужденците, които желаят да останат в Съединените щати след изтичането на определения срок на престой, ще трябва да подадат заявление до Министерството на вътрешната сигурност за удължаване на визата или да напуснат страната и впоследствие да влязат отново, ако получат ново разрешение за влизане.

Редактор: Никола Тунев