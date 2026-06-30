Върховният съд на САЩ постанови серия от ключови решения, които едновременно разширяват и ограничават президентските правомощия на Доналд Тръмп. Решенията, обявени в понеделник, се определят от американските медии като едни от най-значимите за баланса между изпълнителната власт и независимите институции в страната.

С шест гласа „за“ срещу три „против“ върховните съдии постановиха, че президентът има право да освобождава ръководители на повечето независими федерални агенции. Решението отменя близо 90-годишен съдебен прецедент, установен с делото „Изпълнителят на завещанието на Хъмфри срещу Съединените щати“ от 1935 г., което досега ограничаваше подобни президентски правомощия.

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Делото е свързано с уволнението през 2025 г. на Ребека Слотър, която беше отстранена от Доналд Тръмп с аргумента, че работата ѝ не съответства на приоритетите на администрацията. Върховният съд прие, че президентът има конституционното право да взема подобни кадрови решения.

В същото време съдът постави граница на президентските правомощия по отношение на Федералния резерв на САЩ. С минимално мнозинство от пет срещу четири гласа магистратите отказаха да позволят на Тръмп да освободи управителя на централната банка Лиза Кук. Съдиите подчертаха, че Федералният резерв има уникален статут и независимостта му следва да бъде запазена.

Малко повече от четири месеца преди междинните избори Върховният съд постанови още едно важно решение, този път в сферата на изборното законодателство. С пет гласа срещу четири съдиите потвърдиха закона на щата Мисисипи, който позволява да бъдат преброявани бюлетини, изпратени по пощата, ако са подпечатани до изборния ден и пристигнат до пет дни след него. Според мнозинството федералното законодателство определя крайния срок за подаване на гласа, но не изисква бюлетината задължително да бъде получена в изборния ден.

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Решението беше посрещнато с остри реакции. Републиканците и Доналд Тръмп го разкритикуваха, като заявиха, че то създава предпоставки за нарушения в изборния процес. От своя страна представители на Демократическата партия и организации за защита на избирателните права приветстваха решението като гаранция, че законно подадените пощенски бюлетини ще бъдат отчетени.

Според водещи американски анализатори серията от решения показва, че Върховният съд едновременно разширява президентската власт върху федералната администрация, но същевременно запазва независимостта на ключови институции като Федералния резерв и оставя в сила действащите правила за преброяване на пощенските бюлетини преди предстоящите междинни избори

Редактор: Цветина Петкова