Турската Национална разузнавателна служба за първи път публикува снимка и подробности за свой агент, работил под прикритие в България през първата половина на XX век. Информацията беше разпространена чрез официалния фотоархив на службата и привлече сериозен интерес.

Става въпрос за Ариф Неджип Каскатъ, роден през 1901 г. в Разград. Според данните на МИТ той е изпълнявал разузнавателни задачи на територията на България в периода между 1931 и 1950 година.

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От публикуваната биографична справка става ясно, че Каскатъ е бил добре познат сред турската общност у нас. Благодарение на отличното си владеене на български език и активната си журналистическа дейност като кореспондент на истанбулски издания в Тракия, той се ползвал с авторитет и бил известен с прозвището „Бай Христо“.

Според турските служби агентът е бил сред ключовите им оперативни фигури в България, като се отличавал със силен характер и лоялност към държавата, за която работел.

МИТ твърди още, че животът на Каскатъ приключва драматично през юни 1950 г. По време на опит да премине българо-турската граница в посока Одрин автомобилът му попада в засада и той е убит. Според турската версия причината за разкриването му е български агент, за когото впоследствие възникнали съмнения, че е действал като двоен агент.

Паралелно с публикуването на архивната снимка турските медии и социални мрежи разпространиха и кратки видеоматериали, посветени на дейността на Каскатъ в България и ролята му в историята на турското разузнаване.

Редактор: Цветина Петкова