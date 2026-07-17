Глобалната цена на здравословното хранене е скочила с 25% през последните пет години, предупредиха от ООН. „В резултат на това 2,69 милиарда души, почти един на всеки трима в света, все още не могат да си позволят здравословна диета“, заяви главният икономист на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO) Максимо Тореро Кулен

По думите му настоящата цена на здравословно хранене, което осигурява всички необходими хранителни вещества, е 4,28 долара на човек дневно, като стойността е коригирана спрямо различията в стандарта на живот между отделните държави. Това е над международния праг за крайна бедност от 3 долара на ден.„

Отслабваме ли наистина с кафе, цигара и шоколад?

Тореро отбеляза, че повечето разходи не са свързани с осигуряването на достатъчно калории, а с включването на богати на хранителни вещества продукти. „Калориите са сравнително евтини, но храненето не е“, каза той.

Основните храни, които хората консумират ежедневно – като зърнени култури и кореноплодни зеленчуци – осигуряват по-голямата част от калориите и представляват само 13% от цената на здравословната диета. За сравнение, плодовете и зеленчуците осигуряват едва 5% от калориите, но формират 16% от разходите, а храните от животински произход представляват почти 30% от общата цена. „Предизвикателството не е да произвеждаме достатъчно калории, а да направим богатите на хранителни вещества храни по-достъпни“, заяви Тореро.

Нездравословното хранене е сред водещите рискови фактори за глобалното бреме на заболяванията, особено за сърдечно-съдови заболявания, диабет и рак, според Световната здравна организация (СЗО).

Редактор: Дарина Методиева