Апелативният съд във Велико Търново определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за един от двамата обвиняеми за тройното убийство в Угърчин.

Съставът на Темида определи спрямо доказателствата, че мъжът е извършил престъпленията, за които са му повдигнати обвинения от прокуратурата. Законът предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. В този смисъл е налице хипотезата , че обвиняемият може да се укрие или да извърши престъпление.

Определението на Апелативен съд – Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване.

Постоянен арест за обвиняемия за тройното убийство в Угърчин. Той отрече да е извършил престъпление

Припомняме, че на 10 юли беше повдигнато обвинение на мъжа като втори човек за съпричастност към смъртта на тримата души в Угърчин. На 26 юни Окръжен съд – Ловеч остави в ареста Петър Иванов, първият обвиняем за тежкото престъпление, вследствие на което починаха 18-годишната Даниела Левчева, 16-годишно момиче и 27-годишният Юлиян Левчев. Тримата бяха открити мъртви на 24 юни.

Редактор: Дарина Методиева