Окръжният съд в Ловеч наложи най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, на 27-годишния Петър Иванов, обвинен за жестокото престъпление в Угърчин, при което загинаха трима души.

Според магистратите по делото са събрани достатъчно доказателства, които на този етап обосновават предположение за съпричастността на обвиняемия към извършеното престъпление. Съдът прие още, че съществува реална опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление, поради което трябва да остане в ареста до приключване на разследването.

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Трагедията се случи преди два дни в Угърчин. По данни на прокуратурата жертви са станали 18-годишната Даниела Левчева и 27-годишният Юлиян Левчев. Разследващите твърдят, че двамата са били убити по особено жесток начин.

Третата жертва е непълнолетно момиче, което е станало свидетел на случилото се. Според обвинението ужасът от разигралата се сцена е бил толкова голям, че момичето е направило опит да избяга, скачайки от балкона на жилището. Вследствие на тежките травми след падането то е починало.

От прокуратурата посочват, че обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност при условията на опасен рецидив. Той е бил освободен от затвора в Ловеч едва на 12 юни, като е изтърпявал предишно наказание „лишаване от свобода“.

Пред съда Петър Иванов отрече да е извършил престъплението и заяви, че съвестта му е чиста. По думите му истинският извършител трябва да бъде открит. Адвокатът на обвиняемия заяви, че клиентът му следва да остане в ареста, тъй като случаят е предизвикал силен обществен отзвук и съществува риск от саморазправа срещу него.

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Ако бъде признат за виновен, 27-годишният мъж може да получи наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Решението на Окръжния съд в Ловеч може да бъде обжалвано пред Апелативния съд във Велико Търново.

Редактор: Цветина Петкова