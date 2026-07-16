Заснеха за пръв път индокитайски сив лангур в природен резерват в югозападната китайска провинция Юнан. Този вид е застрашен от изчезване и е обект на особена защита и опазване в Китай.

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Служители на природния резерват "Моджианг" в град Пуер открили кадрите, докато преглеждали данните от наблюденията с инфрачервени камери. Животното - със сребристосива кадифена козина и дълга права опашка, е заснето да си почива сред клоните на дърветата.

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По-късно експерти потвърдили, че става дума за индокитайски сив лангур. Според служителите на резервата това е първото документирано наблюдение на вида от създаването на защитената територия. Предполага се, че животното вероятно е било част от група, преминаваща през гората.

Редактор: Станимира Шикова