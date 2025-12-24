Две бебета панди бяха заснети да играят на открито в Изследователската база за развъждане вида в град Чънду, в югозападната китайска провинция Съчуан. Малките се боричкаха под зоркия поглед на гледачите си, които с удоволствие наблюдаваха как питомците им буквално се въргалят в тревата.

Видеото от "борбата" на малките черно-бели мечета беше публикувано в мултимедийната платформа iPanda, която предлага близък поглед към ежедневието и игрите на обичаните животни.

Изследователската база за развъждане на гигантски панди в Чънду е световноизвестна с опазването на вида, който само преди няколко години беше застрашен от изчезване. Гигантските панди са национален символ на Китай и се срещат само в провинция Съчуан.

Редактор: Станимира Шикова