Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Вулканът Килауеа отново впечатли със зрелищни огнени фонтани от лава (ВИДЕО)
-
Дядо Коледа донесе лакомства на пингвините в аквариум в Токио (ВИДЕО)
-
Специалният влак "Сицилия експрес" връща стотици италианци у дома за празниците
-
Светлинен спектакъл разказва вълшебна история в алпийски град (ВИДЕО)
-
Коледната къща на Росен, който я украсява приказно всяка година
-
Коя е най-автентичната версия на лазанята (ВИДЕО)
Малките са питомци на Изследователската база за развъждане вида в град Чънду
Две бебета панди бяха заснети да играят на открито в Изследователската база за развъждане вида в град Чънду, в югозападната китайска провинция Съчуан. Малките се боричкаха под зоркия поглед на гледачите си, които с удоволствие наблюдаваха как питомците им буквално се въргалят в тревата.
Видеото от "борбата" на малките черно-бели мечета беше публикувано в мултимедийната платформа iPanda, която предлага близък поглед към ежедневието и игрите на обичаните животни.
Две нови панди посрещна зоологическата градина „Шьонбрун“ (ВИДЕО)
Изследователската база за развъждане на гигантски панди в Чънду е световноизвестна с опазването на вида, който само преди няколко години беше застрашен от изчезване. Гигантските панди са национален символ на Китай и се срещат само в провинция Съчуан.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни