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Коментар на Люба Пашова, Кремена Атанасова и Деян Василев
В последния ден на работната седмица гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Люба Пашова, синдикалистът Кремена Атанасова и финансовият експерт Деян Василев.
Първата тема, която беше дискутирана, беше за външната ни политика и защо тя предизвиква толкова спорове в публичното пространство? Гостите коментираха и въпроса ще използва ли България шансовете за милиони, които ни дава домакинството на "Евровизия" догодина?
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
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