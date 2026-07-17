В последния ден на работната седмица гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Люба Пашова, синдикалистът Кремена Атанасова и финансовият експерт Деян Василев.

Първата тема, която беше дискутирана, беше за външната ни политика и защо тя предизвиква толкова спорове в публичното пространство? Гостите коментираха и въпроса ще използва ли България шансовете за милиони, които ни дава домакинството на "Евровизия" догодина?

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова