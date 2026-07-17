Коментар на Люба Пашова, Кремена Атанасова и Деян Василев

В последния ден на работната седмица гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Люба Пашова, синдикалистът Кремена Атанасова и финансовият експерт Деян Василев. 

Първата тема, която беше дискутирана, беше за външната ни политика и защо тя предизвиква толкова спорове в публичното пространство? Гостите коментираха и въпроса ще използва ли България шансовете за милиони, които ни дава домакинството на "Евровизия" догодина? 

Цялото предаване гледайте във видеото. 

Редактор: Станимира Шикова

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