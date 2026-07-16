Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев проведе поредица от двустранни срещи, които предшестват участието му в министерска конференция на тема „Възраждането на политическия тероризъм”, организирана от Държавния департамент на САЩ.

В рамките на работното си посещение във Вашингтон министър Демерджиев проведе среща с помощник-държавния секретар на САЩ Тод Уилкокс. Модернизацията на правоохранителните органи у нас, сътрудничеството между България и САЩ и борбата с трансграничната престъпност попаднаха във фокуса на разговорите.

Вътрешният министър замина на работно посещение във Вашингтон

Снимка: МВР

Министърът изрази благодарност за последователната подкрепа на САЩ за модернизирането на българските правоохранителни органи, включително чрез обучителни програми, експертна помощ и предоставяне на специализирано оборудване. В хода на срещата беше потвърден общият ангажимент за задълбочаване на двустранното сътрудничество в противодействието на организираната престъпност, тероризма, киберпрестъпността, трафика на хора и други транснационални заплахи.

Снимка: МВР

Иван Демерджиев се срещна и с конгресмена Джо Уилсън – съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ. Министърът благодари за дългогодишната и последователна подкрепа на конгресмен Уилсън за развитието на стратегическото партньорство между двете държави, както и за активната му роля в укрепването на трансатлантическата сигурност.

Снимка: МВР

В четвъртък предстои участието на министър Демерджиев в международната конференция по покана на държавния секретар Марко Рубио. В програмата на вътрешния министър са включени още двустранни срещи, включително с представители на OFAC.

Редактор: Мария Барабашка