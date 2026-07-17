Заради финалната фаза на Мондиала Столчината община увеличава капацитета на нощния транспорт.

Преди Мондиал 2026: Мексико пусна 17 нови влака, за да улесни достъпа до стадион "Ацтека"

По линиите на нощния градски транспорт N1, N2 и N3 ще се движат съчленени (по-големи) автобуси в събота и неделя, когато ще се играят мачовете за третото място и големия финал от Световното първенство по футбол.

"Мярката е предприета, за да осигури по-комфортно придвижване и да поеме очаквания засилен пътникопоток след футболните срещи", посочват от Столичната община.

Редактор: Станимира Шикова