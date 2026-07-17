Полицията задържа 42-годишна жена с десетки дози фентанил в столичния квартал "Факултета", това съобщиха от СДВР. Преди месец и половина е бил задържан и нейният брат, който е с наложена мярка за неотклонение заради разпространение на наркотични вещества.

Жената е съхранявала и разпространявала наркотиците.

Задържаха мъж за притежание на фентанил

В имота, който е бил обект на полицейската акция, са били изградени незаконни високи огради с бодлива тел и постройки към къща, за да възпрепятстват работата на полицията. Оградата е била премахната със съдействието на Община „Красна поляна”, за да могат униформените да действат. От СДВР уточниха, че целта на изграждането на въпросните огради е е докато полицията успее да ги отстрани или прескочи, се спечели време, за да бъде изхвърлен наркотичния матирал в канала. Полицията обаче е успяла да извади дрогата от тръбата.

Видео: СДВР

От СДВР подчертаха, че не за пръв от въпросния адрес са изземвани различни количества фентанил.

Прави се проверка на цялото семейство, включително и къде работят. Това важи и за задържания брат. Въпросната фамилия разпространява не само фентанил, а и хероин, марихуана и други наркотици. По случая се работи от три години и членове на семейството са задържани много пъти с различно количество дрога.

Редактор: Цветина Петрова