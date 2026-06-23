Двама души бяха убити при стрелба в библиотека в северната част на американския щат Калифорния, а един заподозрян беше задържан, съобщи полицията, цитирана от "Асошиейтед прес".

Two people were killed and one person was taken into custody following a shooting at the Chico Branch Library in California.

➡️ A major response by police, fire and emergency agencies was launched. Authorities say there is no ongoing threat, and the investigation remains active pic.twitter.com/gNGw3prj5x — DDF NEWS (@ddfmarketing1) June 23, 2026

Полицията се отзова на спешен сигнал, подаден в 17:00 ч. местно време (3:00 ч. днес по бълг. вр.), при който е можело да бъдат чути стрелба и викове от библиотеката в град Чико, окръг Бют, съобщи началникът на градската полиция Били Олдридж.

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Веднага щом силите на реда са нахлули в библиотеката, заподозреният извършител е успял да избяга през задния изход на сградата, но е бил задържан скоро след това, уточни Олдридж. "Инцидентът, случил се тази вечер е, естествено, много тъжен и травмиращ за много хора и за нашата общност", посочи началникът на полицията. Той допълни, че на този етап не съществува сериозна опасност за обществената сигурност и реда и заяви, че по случая е започнато разследване.

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Полицията не разкри самоличността на стрелеца или неговите мотиви. Полицейски служители отбелязаха, че той е действал сам. Движението по улиците около библиотеката беше временно преустановено и беше създаден център за информация и помощ за близките на хората, които още се намираха вътре в библиотеката.

BREAKING: Police have detained a suspect after reports of an active shooter incident at the Butte County Library in Chico, California. pic.twitter.com/xhfL7L4oBy — Breaking911 (@Breaking911) June 23, 2026

Окръжната администрация призова жителите да избягват района на инцидента и изказа съболезнования на близките на жертвите и на персонала на учреждението, като засвидетелства съпричастност към всички засегнати от трагедията.

Редактор: Станимира Шикова