Има две жертви на нападението

Двама души бяха убити при стрелба в библиотека в северната част на американския щат Калифорния, а един заподозрян беше задържан, съобщи полицията, цитирана от "Асошиейтед прес".

Полицията се отзова на спешен сигнал, подаден в 17:00 ч. местно време (3:00 ч. днес по бълг. вр.), при който е можело да бъдат чути стрелба и викове от библиотеката в град Чико, окръг Бют, съобщи началникът на градската полиция Били Олдридж.

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Веднага щом силите на реда са нахлули в библиотеката, заподозреният извършител е успял да избяга през задния изход на сградата, но е бил задържан скоро след това, уточни Олдридж. "Инцидентът, случил се тази вечер е, естествено, много тъжен и травмиращ за много хора и за нашата общност", посочи началникът на полицията.  Той допълни, че на този етап не съществува сериозна опасност за обществената сигурност и реда и заяви, че по случая е започнато разследване.

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Полицията не разкри самоличността на стрелеца или неговите мотиви. Полицейски служители отбелязаха, че той е действал сам. Движението по улиците около библиотеката беше временно преустановено и беше създаден център за информация и помощ за близките на хората, които още се намираха вътре в библиотеката.

Окръжната администрация призова жителите да избягват района на инцидента и изказа съболезнования на близките на жертвите и на персонала на учреждението, като засвидетелства съпричастност към всички засегнати от трагедията.

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Николай Джамбазов, БТА

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