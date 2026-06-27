С постоянна мярка задържане под стража е от днес обвиняемият за катастрофата край Мездра, която отне живота на две деца. В съдебната зала прокурорът заяви, че са налице изискуемите предпоставки да се иска най-тежката мярка. Има и категорично и недвусмислено предположение за авторство на деянието на база свидетелски показания, както и опасност обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление.

Събрани са данни, че водачът често е шофирал екстремно, а малко преди катастрофата е отказал на единия от свидетелите да намали скоростта. Според първоначалния оглед напълно липсва спирачен път. Няма и проявено усилие от страна на водача да избегне сблъсъка, твърдят от прокуратурата. Затова обвинението е повдигнато по член от Наказателния кодекс, който визира евентуален умисъл и при доказване на това в съда са предвижда 10 години минимален срок за лишаване от свобода.

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"Преди ограничението от 40 км с пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък - лицето е започнало да ускорява. Мисля, че в пълна степен се получи изолацията на такъв тип шофьор", заяви прокурор Теодора Начева.

Защитата не се съгласи с обвинението и представи позитивна трудова характеристика. Адвокатът заяви, че постоянната мярка за неотклонение е прекомерна на настоящия етап и поиска задържане на обвиняемия под домашен арест.

"Предварително е решено, че няма да обжалваме и ще уважиме, каквото и да е решение на съда. Смятам, че беше премерено да се поиска домашен арест. Той до вчера също е бил дете", изтъкна защитникът на обвиняемия адвокат Янко Алексиев.

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"Млад човек е, но всеки нормален човек предвижда в резултат на едно такова екстремно шофиране какви може да са последствията", заяви прокурор Начева.

Съдът не уважи искането на защитата и прие мотивите на прокуратурата.