Нови разкрития около тайното общество, което набира последователи и ги въвлича в зависимост и финансови загуби. В първата част на разследването ви разказахме историите на хора, които твърдят, че са станали жертва на общността „Когиталност“. Попаднали на нейни видеа в интернет, посещавали семинари и духовната академия, а впоследствие – след настоятелни покани – купували къщи в близост до лидера на общността, за да станат част от създаваното от него общество.

Във втората част на разследването пред камерата на Мариета Николаева застава семейство с малко дете, което е болно.

„Темата на NOVA”: Тайно общество

„За съжаление никъде не могат да го излекуват, дори в чужбина. Ивомир им казва да отидат и той ще го излекува. Отиват и следва познатата схема – финансово ощетени и с психически издевателства над тях”, разказа разследващият журналист на NOVA.

Семейството трудно се решава да застане пред камерата.

Съдбата поднася тежко изпитание на Кристиян и съпругата му. И понеже става въпрос за най-свидното им – детето, те и за миг не се поколебават да се доверят на Ивомир. Разказват, че след като опитали всичко друго и нищо не проработило, Ивомир им обещал детето им да проходи.

„Ние сме минали през Белгия, Германия, цяла България. И след поредица от операции той не се възстановява. Ивомир ни обеща, че всичко е само физическо. „Тук аз ще го оправя” - това му бяха думите. И заяви себе си много сериозно. Думите му направо кънтят в главата ми: „Вие имате изключително малко време да реагирате, защото той ще умре”. Това му бяха думите”, разказва потърпевшата жена.

Купуват къща и се заселват близо до кампуса. Скоро започват и проблемите.

„Прибирайки се от Германия, той си мислеше, че сме с милиони. А ние в Германия отидохме, за да оправим сина си. Станаха изключително груби и вулгарни”, разказва още жената.

„Гледа да те отдели от всичко, от всеки. Да останеш сам. Да бъдеш смазан психически”, разказва бащата.

Двамата и до днес остават да живеят с трите си деца в селото.

„Неговата изгода, освен финансовата, която си набира, мисля, че е и душевна – някак си се забавлява с болката на хората. И това да ги мачка. Все едно има някакъв комплекс за малоценност, който избива върху хората”, казва още Кристиян.

„Най-малки са финансовите щети в случая. Най-голямата щета може да остане една смачкана за цял живот психика”, казва д-р Цветеслава Гълъбова.

Екипът на NOVA направи отново опит да разговаря с Ивомир Димчем, но той отказа.

След първата част на разследването Териториална дирекция „Национална сигурност“ е изпратила нов сигнал до прокуратурата, но прокуратурата в Стара Загора е отказала да образува досъдебно производство. От там казват, че през 2024 г. е била извършена проверка по сигнал на Албена Рашкова за дарената къща на лидера на общността. Не са били събрани достатъчно доказателства за измама или принуда и проверката е прекратена. Според държавното обвинение не са установени нови факти и обстоятелства, поради което отново е отказано образуване на досъдебно производство.

От ДАНС не дадоха информация дали разследват.