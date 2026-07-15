Снимка: Красимир Николов, БТА
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Извършителят е подал сигнал за деянието сам
Централният офис на партия "Движение за права и свободи" в Благоевград е бил потрошен рано тази сутрин. Сигналът в полицията е подаден от самия извършител, съобщава БНР.
Офисът се намира в центъра на града, зад сградата на общината. Председателят на групата общински съветници на партията в града Исмет Узунов съобщи, че има задържан.
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Снимка: БТА
Пристигналите на място полицаи констатирали, че стъклата на витрините са счупени с камъни. Щети има и вътре в самото помещение.
Снимка: БТА
Извършителят е криминално проявен и сам е подал сигнала.
Снимка: БТА
Задържан е заподозрян за атаката срещу офиса на ДПС в Благоевград
Има задържан по случая с вандалската проява срещу офиса на ДПС в Благоевград, съобщи в ефира на NOVA NEWS председателят на групата общински съветници на партията в града Исмет Узунов.
По думите му извършителят сам е подал сигнал на телефон 112, а когато полицейските екипи пристигнали на място, той продължавал да троши витрините на партийния офис с тротоарни плочки, взети от района около сградата.
„По моя информация има задържано лице. Дори той сам се е обадил на телефон 112, а когато служителите на реда са дошли, все още е продължавал с вандалските си действия“, заяви Узунов.
Той уточни, че към момента не е ясно какви са мотивите за нападението и дали става дума за лична инициатива или за действия, извършени под чуждо влияние.
„Дали е личен мотив, дали е поръчка или е бил под влияние на други лица - това трябва да установят разследващите органи“, посочи председателят на групата общински съветници на ДПС.
По информация на Узунов вече е образувано досъдебно производство, като по случая има събрани видеозаписи и свидетелски показания.
Той допълни, че според информация, появила се в медиите и социалните мрежи, задържаният е многократно осъждан и е лежал в затвора за различни престъпления. Партийният офис на ДПС се намира в централната част на Благоевград, непосредствено зад сградата на общината. Сигналът за нападението е подаден около 6:00 часа сутринта, след като витринните стъкла на помещението са били изпотрошени, а щети са нанесени и във вътрешността на офиса.
„Откакто съществува организацията на ДПС в област Благоевград - повече от 35 години, за първи път сме свидетели на подобна вандалска проява в такъв мащаб“, заяви още Исмет Узунов.Редактор: Никола Тунев
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