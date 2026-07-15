Съветът на ЕС съобщи, че днес е постигнал съгласие за удължаване на временната закрила за украинските бежанци до март 2028 г., но само за жените, децата и за мъжете, които са изпълнили военните си задължения в тяхната родина.

Новото ограничение ще се прилага само за бъдещи кандидати за временна закрила от Украйна и няма да важи за онези, които вече са получили статут. Бежанците ще трябва занапред да докажат, че са напуснали своята страна законно, например с показването на изходна виза в паспортите.

ЕК удължава закрилата за бягащи от войната украинци с още една година

ЕС ще изисква доказателство, че търсещите убежище са изпълнили или са освободени от военни задължения.

В съобщението се отбелязва, че след началото на руското военно нападение срещу Украйна през 2022 г. съюзът е предоставил временна закрила на над 4 милиона украинци. Бежанците получиха временно право на пребиваване, достъп до пазара на труда и до жилище, както и здравна помощ и образование.

Съветът на ЕС ще приеме официалното решение за промените в следващите седмици.

Редактор: Цвета Лазаркова