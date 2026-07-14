Искането на България патриарх Кирил и основателят на „Лукойл“ Вагит Алекперов да отпаднат от следващия пакет европейски санкции предизвика политически коментари след срещата на външните министри на ЕС в Брюксел. Според бившия заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев обаче фокусът върху тези две имена отклонява вниманието от същинската цел на санкциите - ограничаването на възможностите на Русия да финансира войната в Украйна.

„В момента ние се вторачваме върху доста малки аспекти от един цялостен пакет санкции“, заяви Керемедчиев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. По думите му България не е наложила вето върху новите санкции, а е изразила резерви по отношение на две конкретни личности. Той припомни, че и други държави членки имат възражения по различни текстове - Италия също е резервирана по казуса с патриарх Кирил, а Франция, Италия и Гърция имат позиции по визовата политика към руски граждани.

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Керемедчиев коментира и развитието на войната, след като наскоро е посетил Украйна. По думите му конфликтът все повече се пренася върху цивилното население. „Виждаме, че войната преминава от застой на бойното поле към терор над населението“, каза той, като отбеляза, че масираните руски атаки продължават, а Украйна засилва ударите по руската енергийна инфраструктура и развива собствено производство на високотехнологични дронове.

По отношение на българската позиция за военната помощ за Киев Керемедчиев заяви, че страната продължава да подкрепя Украйна в рамките на НАТО и Европейския съюз. Той посочи, че България не е блокирала нито един пакет помощ и ще участва в общия механизъм на НАТО за предоставяне на около 70 млрд. евро подкрепа. Според него отказът на премиера да се присъедини към т.нар. Коалиция на желаещите е свързан както с ограниченията на бюджета, така и с вътрешнополитически съображения.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова