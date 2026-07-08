Европейската комисия предложи временната закрила за лицата, бягащи от руската военна агресия срещу Украйна, да бъде удължена с още една година. Същевременно се отчита цялостната способност на Украйна да се защитава. С това предложение Комисията потвърждава своята ангажираСъветът на ЕС и ЕП се споразумяха за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държавиност да подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо.

Предложението на Комисията има две основни цели:

На първо място, да осигури продължаваща правна сигурност, стабилност и предвидимост чрез удължаване на временната закрила с още една година – до 4 март 2028 г., тъй като необходимостта от закрила на лицата, бягащи от Украйна, остава безспорна.

ЕК предлага удължаване с още една година на статута на закрила за украинските бежанци в ЕС

На второ място, да съчетае необходимостта от предоставяне на закрила с общата способност на Украйна да се защитава срещу незаконната война, водена от Русия. В тази връзка се предлага временна закрила по правило да не се предоставя на новопристигащи лица, които не са получили разрешение от украинските власти да напуснат страната с оглед на техните военни задължения.

Същевременно е важно държавите членки да ускорят подготовката за координиран преход след прекратяването на режима на временна закрила в съответствие с Препоръката на Съвета от 2025 г. Това означава да се създадат както възможности за преминаване към по-дългосрочен статут на законно пребиваване, така и условия за устойчиво доброволно завръщане и реинтеграция в Украйна, когато обстановката позволи това. Този процес вече е започнал в много държави членки и следва да остане приоритет.

Комисията ще разработи, в тясно сътрудничество със заинтересованите държави членки и украинските власти, пилотна програма за доброволно завръщане и възстановяване. Програмата ще подпомага лицата, които желаят да се завърнат, чрез предоставяне на практическа подкрепа в ключови области като заетост, жилищно настаняване и образование в Украйна.

Специалният пратеник за украинците в Европейския съюз, Илва Йохансон, ще продължи да работи съвместно с държавите членки и украинските власти по този въпрос.

Редактор: Цветина Петрова