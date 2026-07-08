Международният олимпийски комитет направи важна крачка към връщането на руските спортисти на най-големия спортен форум, след като обяви временно премахване на санкциите срещу Руския олимпийски комитет. Решението отваря възможност руски атлети да участват на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Ограниченията срещу руския олимпийски комитет бяха въведени през 2023 г. след началото на войната в Украйна. В резултат на санкциите руските спортисти бяха лишени от правото да се състезават под националния си флаг и химн, а само ограничен брой от тях получиха възможност да участват като неутрални състезатели.

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От МОК обясниха, че решението е взето след оценка на дейността на Руския олимпийски комитет и уверения, че той не осъществява дейност в украинските територии, чието анексиране Москва обяви след началото на конфликта.

Президентът на комитета Кърсти Ковънтри заяви, че организацията продължава да отстоява принципа, според който спортистите не трябва да бъдат наказвани за действията на своите правителства.

„Искаме да гарантираме, че всички атлети имат възможност да участват на Олимпийски игри и не трябва да носят отговорност за решенията на политическите власти в страните си“, посочи Ковънтри.

В същото време от олимпийската централа подчертаха, че позицията им по отношение на войната в Украйна остава непроменена. МОК продължава да подкрепя украинските спортисти и няма намерение да организира свои събития на руска територия или да кани официални представители на руските власти на олимпийски прояви.

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Решението беше приветствано в Москва. Руският министър на спорта Михаил Дегтярев го определи като важен сигнал за международните спортни федерации. Според него възстановяването на правата на Руския олимпийски комитет може да ускори процеса по връщане на руските състезатели в международните турнири и да отвори пътя към пълноценното им участие в олимпийското движение през следващите години.

През следващите месеци МОК и международните федерации ще уточнят конкретните правила и условия, при които руските спортисти ще могат да се включат в квалификациите и състезанията за Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Редактор: Цветина Петкова