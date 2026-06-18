Международният олимпийски комитет възобнови финансирането на Българския олимпийски комитет, след като близо година средствата бяха блокирани заради продължилите спорове около ръководството на организацията.

От БОК съобщиха, че решението е взето след официалното вписване на Весела Лечева като председател на комитета и признаването на документите от страна на МОК. Заради невъзможността новото ръководство, избрано на 19 март 2025 г., да встъпи в длъжност, международната организация беше преустановила всички плащания към българския олимпийски комитет.

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Постъпилите средства са по програмата „Олимпийска солидарност“ и ще бъдат използвани за покриване на вече извършени дейности и събития, за които БОК има финансови ангажименти към свои партньори и контрагенти.

„За пореден път се убедихме, че Международният олимпийски комитет следва ясни правила и механизми, чрез които подпомага националните олимпийски комитети“, коментира генералният секретар на БОК Данаил Димов.

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От организацията допълниха, че в момента обновяват своите информационни канали и интернет страницата си. В близките седмици там ще бъде публикувана актуална информация за програмите за финансиране и подкрепа, по които могат да кандидатстват спортисти, треньори, експерти и спортни федерации.

Редактор: Цветина Петкова