Председателят на МОК Кърсти Ковентри заяви, че руските спортисти ще участват на Зимните олимпийски игри в Милано - Котрина 2026 с неутрален статут, дори войната в Украйна приключи до началото на състезанията.

На 11 декември МОК препоръча да се премахнат всички ограничения за участието на млади спортисти от Русия и Беларус в международни състезания. Решението за допускането на останалите атлети до турнирите с неутрален статут обаче остава в сила.

Зимните олимпийски игри ще се проведат в италианските градове Милано и Кортина д'Ампецо от 6 до 22 февруари 2026 г.

Редактор: Цветина Петкова